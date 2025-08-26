जौनपुर में करंट की चपेट में आने से दो लोग नाले में बहे, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने किया हंगामा

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में करंट की चपेट में आने के बाद दो लोग नाले में बह गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गिरने से पहले युवती रिक्शेवाले को रोकने का इशारा करती है और उसके बाद जैसे ही वह नाले में गिरती है तो एक युवक उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है.

24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं लगा सुराग

घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. शव बरामद न होने से नाराज परिजनों ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया और जिला प्रशासन तथा बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि "प्रशासन पूरी तरह फेल है, हमारी बच्ची को 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे ढूंढा नहीं जा सका."

रेस्क्यू में जुटीं टीम, परिजनों ने काटा हंगामा

मौके पर पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि पूरी रात रेस्क्यू टीम नाले की खुदाई में जुटी रही. जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है. एसपी ने कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द से जल्द लापता लोगों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है.

लड़की की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस बार-बार केवल आश्वासन दे रही है कि बच्चों को जल्द बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. परिजनों का कहना है कि पुलिस से बार-बार पूछने पर यही जवाब मिलता है कि खुदाई का काम चल रहा है और जल्द बरामदगी होगी. इससे परिवारजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं.

वहीं, राहत व बचाव कार्य को तेज़ करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और नदी व नाले में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस अधीक्षक भी आज सुबह से तीन बार मौके का निरीक्षण कर परिजनों को आश्वस्त कर चुके हैं कि बच्चों की बरामदगी जल्द ही होगी.घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

