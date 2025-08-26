जौनपुर में करंट की चपेट में आने से दो लोग नाले में बहे, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने किया हंगामा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2897462
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में करंट की चपेट में आने से दो लोग नाले में बहे, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने किया हंगामा

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में करंट की चपेट में आकर दो लोग नाले में बह गए. जिनका 24 घंटे बाद भी अब तक सुराग नहीं लग पाया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में करंट की चपेट में आने के बाद दो लोग नाले में बह गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गिरने से पहले युवती रिक्शेवाले को रोकने का इशारा करती है और उसके बाद जैसे ही वह नाले में गिरती है तो एक युवक उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है.

24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं लगा सुराग
घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. शव बरामद न होने से नाराज परिजनों ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया और जिला प्रशासन तथा बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि "प्रशासन पूरी तरह फेल है, हमारी बच्ची को 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे ढूंढा नहीं जा सका."

रेस्क्यू में जुटीं टीम, परिजनों ने काटा हंगामा
मौके पर पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि पूरी रात रेस्क्यू टीम नाले की खुदाई में जुटी रही. जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है. एसपी ने कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द से जल्द लापता लोगों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है.

लड़की की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस बार-बार केवल आश्वासन दे रही है कि बच्चों को जल्द बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. परिजनों का कहना है कि पुलिस से बार-बार पूछने पर यही जवाब मिलता है कि खुदाई का काम चल रहा है और जल्द बरामदगी होगी. इससे परिवारजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं.

वहीं, राहत व बचाव कार्य को तेज़ करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और नदी व नाले में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस अधीक्षक भी आज सुबह से तीन बार मौके का निरीक्षण कर परिजनों को आश्वस्त कर चुके हैं कि बच्चों की बरामदगी जल्द ही होगी.घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

यह भी पढ़ें - जौनपुर में जलकुंभी बनी काल, सई नदी में 11 भैंसों की सांसें थमीं, पानी में डूबे किसान के 10 लाख रुपये

यह भी पढ़ें -  साहब मैं जिंदा हूं! जौनपुर में वृद्धों को प्रधान ने कागज़ों में दिखाया ‘मृत’, तख्ती लटकाकर पहुंचे डीएम दफ्तर

 

 

TAGS

jaunpur news

Trending news

ghazipur news
गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार पिता-पुत्र ट्रेलर से टकराए
prayagraj news
प्रयागराज में बड़ा हादसा टला, फाफामऊ बैराज पर गार्डर लदा ट्रेलर पलटा
jaunpur news
जौनपुर में करंट की चपेट में आने से 2 लोग नाले में बहे,24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग
ganesha chaturthi puja
संभल के शिव मंदिर से हटाई गई साईं प्रतिमा, 14 साल बाद अब विराजेंगे भगवान गणेश
Mainpuri News
सरकारी गाड़ी में बियर... बिजली विभाग के एसडीओ का शर्मनाक कारनामा वायरल
Mathura News
मुझे बचाओ... यमुना नदी में डूबते लड़के की चीख, मदद के बजाय तमाशा देखते रहे लोग!
IPS transfer in up
यूपी में तबादला एक्सप्रेस फिर हुई तेज, पांच IPS अफसरों को किया इधर से उधर
Noida International Airport
एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर गौड़ ग्रुप लाया 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट
UP News
UP के 2 शिक्षकों का कमाल,कॉन्वेंट जैसे बनाए सरकारी स्कूल, अब राष्ट्रपति देंगे सम्मान
Bareilly News
मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा
;