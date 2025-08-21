Jaunpur: जौनपुर में दो दर्दनाक हादसे, बाइक की टक्कर से युवक की मौत, स्कूल बस की चपेट में आने से शिक्षक ने तोड़ा दम

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में हुए दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जफराबाद थाना क्षेत्र में

स्कूल बस की चपेट में आकर एक टीचर ने दम तोड़ दिया तो वहीं लाइन बाजार थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की जान चली गई. जबकि दो लोग घायल हुए हैं. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया.

स्कूल बस क चपेट में आए टीचर की मौत

जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से केपी इंटर कॉलेज के शिक्षक की मौत हो गई. मृतक की पहचान संतोष मोदनवाल (60 वर्ष) पुत्र लक्ष्मीकांत बरनवाल निवासी जौनपुर के रूप में हुई है। वह प्रतिदिन की तरह अपने घर से बाइक पर सवार होकर केपी इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे थे.

मौके पर पहुंची पुलिस

जैसे ही वह सोलंकी बिल्डिंग मटेरियल के पास पहुंचे, उसी दौरान बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल संतोष बरनवाल को लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

आमने-सामने बाइक भिड़ंत में युवक की मौत, दो घायल

वहीं, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीएमओ कार्यालय के समीप दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक आपस में इस कदर फंस गईं कि देखने में ऐसा लग रहा था मानो एक ही वाहन हो. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

मृतक के परिजनों में मचा कोहराम

आसपास के लोगों ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एंबुलेंस न पहुंचने पर घायलों को ऑटो रिक्शा से जिला अस्पताल भेजा गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनकी पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है. हादसे के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.