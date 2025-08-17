UP Accident: जौनपुर मे ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर, लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने किया कई लोगों को घायल

अजीत /अंकित/जौनपुर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बाइक सवार तीन युवकों की ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना पर पहुँची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. लखनऊ में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने कई लोगों को रौंद डाला है. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए हैं.

जौनपुर में कहां हुआ हादसा

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बेलवा रामसागर गाँव के पास यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसे की खबर लगते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

लखनऊ में रफ्तार का कहर

राजधानी लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने कई लोगों को घायल कर दिया है. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए हैं. लोगों ने दौड़कर स्कॉर्पियो ड्राइवर को पकड़ लिया. ये मामला थाना पीजीआई के तेलीबाग मार्केट के पास का है.