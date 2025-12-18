Accident In Jaunpur: शाहगंज दवा लेने जा रहे बाइक सवार बाप-बेटे को कार ने रौंदा, एक ही घर में दो शव पहुंचने से परिवार में कोहराम, चालक फरार

अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशुनपुर–लोनियापट्टी मार्ग पर सुइथाखुर्द नहर पुलिया के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक पुत्र खुटहन विकास खंड में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था. सड़क हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी भिजवाया. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दो लोगों की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है.

कहां हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, सरपतहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी 39 वर्षीय सुनील गौतम खुटहन विकास खंड के छताईंकला गांव में बतौर सफाई कर्मचारी कार्यरत थे. ड्यूटी से लौटने के बाद वह अपने 64 वर्षीय बीमार पिता हरी लाल को इलाज के लिए बाइक से शाहगंज ले जा रहे थे. जैसे ही वे बिशुनपुर चौराहे से लगभग दो किलोमीटर आगे सुइथाखुर्द नहर पुलिया के पास पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

नहीं पहना था हेलमेट

हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिससे उन दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं. टक्कर लगने के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) भेजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

फरार कार चालक की तलाश तेज

घटना की खबर मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंचे. मृतक सुनील की मां दशहरा देवी, पत्नी पूजा तथा पुत्र शौरभ, सिद्धार्थ और पुत्री शालिनी के करुण क्रंदन से अस्पताल परिसर गमगीन हो गया. परिवार में मातम का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है.

हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

हाथरस में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. हाथरस के आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिरंगा ढाबे के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में भोजगढ़ी निवासी पवन की मौके पर ही मौत हो गई. पवन अपने रिश्तेदारों को त्रयोदशी का निमंत्रण देकर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को रौंद दिया. हादसे में बाइक पर सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं.सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है

Unnao News: उन्नाव में तेजस एक्सप्रेस पलटाने की साजिश, डाउन ट्रैक पर किसी ने डाल थे सीमेंटेड स्लीपर, रोकनी पड़ी सुपर फास्ट

