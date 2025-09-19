जालौन से जौनपुर तक दिखा रफ्तार का कहर, अलग-अलग सड़क हादसों में छह की गई जान तो कई हुए घायल
uttar pradesh road accidents news:  उत्तर प्रदेश में तीन अलग-अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं.जालौन में छात्रा, ललितपुर में दो युवक और जौनपुर में दो सगे भाई तेज रफ्तार वाहनों की भेंट चढ़ गए,भूसा लादे ट्रैक्टर के पलटने से चालक की मौत
 जिससे सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे.

uttar pradesh road accident news:जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के धमौर नसीबसराय बाजार में  तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को रौंद दिया. हादसे में 19 वर्षीय प्रियांशु और 11 वर्षीय आयुष यादव की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों भाई अपनी बहन श्रेयांसि यादव के लिए सामान लेकर जा रहे थे, जो इमामपुर बाजार में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही है. घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. बहन श्रेयांसि ने पुलिस को ट्रक का नंबर उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पर तलाश शुरू कर दी गई है.

ललितपुर: अन्ना जानवर को बचाने में कार पलटी, दो की मौत
ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट रोड पर सिलगन गांव के पास बीती रात तेज रफ्तार अल्टो कार अचानक सड़क पर आए अन्ना जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा. सभी युवक मध्यप्रदेश के चंदेरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो ललितपुर में अपने दोस्त के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे.
 

जालौन: छात्राओं को कार ने रौंदा, एक की मौत
जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के कुकरगांव में  एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही तीन छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की पूरी तस्वीर कैद हो गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

भूसा लादे ट्रैक्टर के पलटने से चालक की मौत
 सोनभद्र जनपद के बभनी थाना क्षेत्र के शीश टोला जंगल में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से भूसा लेकर आ रहा ट्रैक्टर अचानक सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई, जिसमें चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

सड़क हादसों पर उठे सवाल
 इन दर्दनाक हादसों ने एक बार फिर से तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कभी अन्ना जानवर, तो कभी लापरवाह ड्राइविंग, और कभी ओवरलोड ट्रक इन वजहों से मासूमों की जिंदगी अकाल मौत का शिकार बन रही है.

uttar pradesh road accidents news

