जौनपुर: 46 लाख के गबन की जांच के दौरान बवाल, अधिकारियों के सामने ही भिड़े दो पक्ष

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर मछवारा ग्राम सभा में कथित 46 लाख रुपये के भ्रष्टाचार और गबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. शनिवार को मामले की जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने ही दो पक्षों में जमकर कहासुनी और हाथापाई हो गई. जांच के दौरान हुई इस हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, ग्राम सभा में विकास कार्यों और मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की शिकायतें मिली थीं. इस मामले की शुरुआती जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में करीब 29 लाख रुपये के गबन की पुष्टि की थी. इस गंभीर रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे और संबंधित सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था.

अंतिम जांच के दौरान 'लीपापोती' का आरोप

मामले की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें जिला विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया. शनिवार को जब यह कमेटी अंतिम जांच के लिए गांव पहुंची, तो स्थिति अनियंत्रित हो गई. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जांच टीम मामले में लीपापोती कर रही है. उनका कहना है कि अधिकारी मिलीभगत करके ग्राम प्रधान, सचिव और मनरेगा कर्मियों को बचाने और उन्हें 'क्लीन चिट' देने की साजिश रच रहे हैं. अपनी अनदेखी होते देख शिकायतकर्ता उग्र हो गए और विपक्षी पक्ष के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

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जांच टीम के सामने कानून-व्यवस्था पर सवाल

जांच अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस हाथापाई ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल, इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है. ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, जबकि जांच टीम पर भी निष्पक्षता से रिपोर्ट सौंपने का भारी दबाव है.

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