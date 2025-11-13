जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा कांड! महिला ने किया हंगामा, रजिस्ट्री विभाग में अफरा-तफरी, वायरल हुआ वीडियो

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री विभाग में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक वृद्ध व्यक्ति के नाम फर्जी वसीयतनामा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था. जैसे ही यह मामला सामने आया, विभाग में मौजूद लोग सन्न रह गए। इसी दौरान एक महिला अपने कुछ अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और इस पूरे प्रकरण का विरोध करते हुए जोरदार हंगामा करने लगी.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल महिला की पहचान रेणु यादव, निवासी पकड़ी गांव, थाना सरायख्वाजा के रूप में हुई. रेणु यादव ने बताया कि उसका चचेरा भाई पहले ही उसे बहला-फुसलाकर उसकी जमीन अपने नाम बैनामा करा चुका है. जब उसने विरोध किया तो उसे लगातार धमकियां दी जाने लगीं. महिला का आरोप है कि गुरुवार को आरोपी पक्ष फिर से फर्जी वसीयतनामा तैयार कराकर उसकी शेष संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहा था.

कचहरी परिसर में मारपीट, कैमरे में कैद हुई घटना

विरोध के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. रेणु यादव ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और इस पूरी घटना को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाला मामला, जांच में जुटी टीम

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी संबंधित पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. वायरल वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है ताकि घटना की असली स्थिति सामने आ सके.

क्या बोले अधिकारी

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में जमीन को लेकर विवाद की पुष्टि हुई है. पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बस ढाई घंटे में लखनऊ से पहुचेंगे काशी...9500 करोड़ से बनेगा लखनऊ-वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन!

