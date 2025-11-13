Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3000650
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा कांड! महिला ने किया हंगामा, रजिस्ट्री विभाग में अफरा-तफरी, वायरल हुआ वीडियो

Jaunpur News:  जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा तैयार करने के प्रयास पर हंगामा मच गया. महिला रेणु यादव ने चचेरे भाई पर जमीन हड़पने और मारपीट का आरोप लगाया। जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा कांड! महिला ने किया हंगामा, रजिस्ट्री विभाग में अफरा-तफरी, वायरल हुआ वीडियो

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री विभाग में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक वृद्ध व्यक्ति के नाम फर्जी वसीयतनामा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था. जैसे ही यह मामला सामने आया, विभाग में मौजूद लोग सन्न रह गए। इसी दौरान एक महिला अपने कुछ अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और इस पूरे प्रकरण का विरोध करते हुए जोरदार हंगामा करने लगी. 

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल महिला की पहचान रेणु यादव, निवासी पकड़ी गांव, थाना सरायख्वाजा के रूप में हुई.  रेणु यादव ने बताया कि उसका चचेरा भाई पहले ही उसे बहला-फुसलाकर उसकी जमीन अपने नाम बैनामा करा चुका है.  जब उसने विरोध किया तो उसे लगातार धमकियां दी जाने लगीं.  महिला का आरोप है कि गुरुवार को आरोपी पक्ष फिर से फर्जी वसीयतनामा तैयार कराकर उसकी शेष संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहा था. 

कचहरी परिसर में मारपीट, कैमरे में कैद हुई घटना
विरोध के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई.  रेणु यादव ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और इस पूरी घटना को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.  यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाला मामला, जांच में जुटी टीम
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी संबंधित पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है.  वायरल वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है ताकि घटना की असली स्थिति सामने आ सके. 

क्या बोले अधिकारी
पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में जमीन को लेकर विवाद की पुष्टि हुई है.  पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.  वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें : बस ढाई घंटे में लखनऊ से पहुचेंगे काशी...9500 करोड़ से बनेगा लखनऊ-वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन!
 

TAGS

jaunpur news

Trending news

kaushambi news
तालाब से मछली गायब! उग आया धान, डीएम भी हैरान, राजस्व विभाग की लापरवाही
Bhadohi News
भदोही में हेड कांस्टेबल को भारी पड़ी आशिकी, GF के घर मिलने जाते ही हो गया बड़ा कांड!
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर के मदरसे पर छापा, संदिग्ध आतंकी आजाद और सुहेल का निकला कनेक्शन
bijnor news
बिजनौर में बीच सड़क भिड़े लिव इन में रहे महिला-मंगेतर, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
mirzapur news
खेसारी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन, बिहार चुनाव रिजल्ट पर दिया बड़ा बयान
Kushinagar News
जमीनी विवाद में खूनी वारदात! 19 वर्षीय युवक को सरेआम चाकू से गोद डाला
gonda news
ये कैसा 'इलाज'? न भर्ती किया न मिला स्टैंड, महिला ने पकड़ा हाथ में चढ़ता ग्लूकोज
Devbhoomi Parivar Yojana
हर परिवार की बनेगी आईडी,धामी सरकार क्यों ला रही देवभूमि परिवार योजना? होंगे ये फायदे
Bareilly News
75 वर्ष की उम्र में रचा इतिहास, बरेली के बंसल ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड
Uttarkashi Guru Charanginath Mela
भूत-प्रेत से सुरक्षा,बिच्छू घास से आशीर्वाद! उत्तराखंड का अनोखा पौराणिक मेला