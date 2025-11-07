Advertisement
लखनऊ बना नंबर-1, जौनपुर ने फिर मारी बाजी! योगी सरकार में रिकॉर्ड स्पीड से सुलझे राजस्व मामले

UP News: उत्तर प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ दिखाई दे रहा है. सीएम योगी हर माह जिलावार समीक्षा करते हैं.

Nov 07, 2025
लखनऊ बना नंबर-1, जौनपुर ने फिर मारी बाजी! योगी सरकार में रिकॉर्ड स्पीड से सुलझे राजस्व मामले

Uttar Pradesh Revenue Cases: उत्तर प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ दिखाई दे रहा है. सीएम योगी हर माह जिलावार समीक्षा करते हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता के राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. इस पहल का नतीजा अब जमीन पर दिखने लगा है. प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व मामलों के निस्तारण की रफ्तार में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है.

लखनऊ ने हासिल किया पहला स्थान

राजस्व परिषद की राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की अक्टूबर रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में कुल 3,24,897 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया. इनमें राजधानी लखनऊ ने सबसे अधिक 15,260 मामलों का निस्तारण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. लखनऊ की यह उपलब्धि जिला प्रशासन की सक्रियता और सीएम की निरंतर निगरानी का नतीजा है. लखनऊ के बाद प्रयागराज ने 10,501 मामले, गोरखपुर ने 8,165 मामले, कानपुर नगर ने 7,866 मामले और शाहजहांपुर ने 7,707 मामले निस्तारित किए हैं.

जौनपुर ने फिर मारी बाजी

जनपदीय न्यायालयों की बात करें तो जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मार ली है. लगातार 13 महीनों से जौनपुर जनपदीय स्तर पर टॉप-5 जिलों में शामिल है. इस बार जिले ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए मानक से दोगुने से अधिक मामलों का निस्तारण किया है. डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के मुताबिक जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने प्रति माह निर्धारित 250 मामलों के मानक के मुकाबले 480 मामलों का निस्तारण किया. यानी 192 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की. इसके साथ जौनपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला.

लखीमपुर खीरी और बस्ती ने भी दिखाई रफ्तार

लखीमपुर खीरी ने प्रति माह 300 मामलों के मानक के मुकाबले 334 मामले निपटाए जिससे उसे दूसरा स्थान मिला. वहीं बस्ती ने 310 मामले निपटाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया. इन जिलों की मेहनत से यह साबित होता है कि अब प्रदेश स्तर पर न्यायिक व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता दोनों बढ़ी हैं.

डीएम कोर्ट में जौनपुर फिर आगे

अक्टूबर में जौनपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मुकाबले 71 मामलों का निस्तारण कर 236 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल की. यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर रहा. भदोही ने 63 मामले और मऊ ने 51 मामले निपटाकर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पाया.

भू-राजस्व मामलों में भी जौनपुर अव्वल

भू-राजस्व से जुड़े विवादों के निस्तारण में भी जौनपुर ने बाजी मारी. जौनपुर के अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) ने निर्धारित 50 मामलों के मानक के मुकाबले 184 मामले निपटाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया. गाजीपुर ने 36 मामले निपटाए और दूसरा स्थान पाया जबकि मीरजापुर ने 24 मामले निपटाकर तीसरा स्थान हासिल किया.

राजस्व निस्तारण में पारदर्शिता और तेजी

सीएम योगी की पहल का सीधा असर यह हुआ है कि अब आम नागरिकों के राजस्व विवाद वर्षों तक लंबित नहीं रह जाते. जिला प्रशासन स्तर पर नियमित समीक्षा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (RCCMS) के चलते पारदर्शिता बढ़ी है. अधिकारी अब समय पर निस्तारण कर जनता को राहत देने में जुटे हैं.

न्याय की रफ्तार बनी जनता की ताकत

तेजी से निपट रहे ये मामले योगी सरकार की त्वरित न्याय, पारदर्शी शासन की नीति को मजबूत बना रहे हैं. प्रशासनिक सुधारों और तकनीक के उपयोग से राजस्व निस्तारण की गति बढ़ी है. अब न केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है बल्कि जनता का भरोसा भी शासन पर मजबूत हुआ है.

UP News

