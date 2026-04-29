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बिजली संकट से भड़के ग्रामीणों का पावर हाउस पर हंगामा, चार दिन से आपूर्ति ठप होने पर प्रदर्शन

Jaunpur News: जौनपुर के जनपद के बक्शा थाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा. आक्रोशित उपभोक्ताओं ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बक्शा-सवंसा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:39 PM IST
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बिजली संकट से भड़के ग्रामीणों का पावर हाउस पर हंगामा, चार दिन से आपूर्ति ठप होने पर प्रदर्शन

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह :  उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जनपद के बक्शा थाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा. आक्रोशित उपभोक्ताओं ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बक्शा-सवंसा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित रहे और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई.

चार दिनों से ठप पड़ी बिजली व्यवस्था
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले चार दिनों से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है. उमरपुर, चकपटैला, शिवगुलामगंज और दुबेचक समेत कई गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं. भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पेयजल संकट भी गहराने लगा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

तकनीकी खराबी बनी बड़ी वजह
स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और भूमिगत केबल में भी तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है. शिवगुलामगंज बाजार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है, जहां दुकानदारों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.

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स्मार्ट मीटर को लेकर भी नाराजगी
ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर बिजली आपूर्ति ठप है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर के जरिए लगातार बिल भेजे जा रहे हैं. मोबाइल फोन पर भुगतान के संदेश आने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि जब बिजली मिल ही नहीं रही, तो बिल किस बात का लिया जा रहा है.

समाधान न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलने और केबल की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे और बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

यह भी पढ़ें : सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक; जानिए कब होगी अगली सुनवाई?
 

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