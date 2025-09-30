Advertisement
जौनपुर निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल, लगाए ये आरोप

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में एक निजी अस्पताल में लापरवाही के चलते महिला की मौत का मामला सामने आया है. जहां वाटर कूलर में उतरे करंट के चलते महिला की मौत हो गई. परिजनों ने जमकर हंगमा काटा.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:02 PM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आई महिला की मौत अस्पताल परिसर में लगे वाटर कूलर में करंट लगने से कारण मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस किसी तरह लोगों को समझ कर मामले को शांत कराया.

वाटर कूलर में उतरा करंट
मामला कोतवाली इलाके के नईगंज स्थित एक निजी नर्सिंग होम का है. मृतका की पहचान गुड़िया गौड़ के रूप में हुई है, जो अपनी सास लालती का इलाज कराने ट्यूलिप हॉस्पिटल में आई थी. जानकारी के अनुसार, गुड़िया पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास गई थी, तभी करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका के पति ने लगाए आरोप
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के देवर संतोष गौड़ ने आरोप लगाया कि वाटर कूलर में करंट आने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया. यही लापरवाही उसकी भाभी की मौत का कारण बनी.

अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर भी समय पर बाहर नहीं आए और मौत की पुष्टि पुलिस के आने के बाद हुई. परिवार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है.

क्या बोले स्थानीय लोग?
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल बिना मानक पूरे किए चल रहे हैं, जहां लापरवाही के चलते आए दिन मरीजों की जान जा रही है. लोग इन्हें अस्पताल नहीं बल्कि "स्लॉटर हाउस" कहकर नाराजगी जता रहे हैं.

यह भी पढ़ें - जौनपुर में तीन बच्‍चों का शव म‍िला, हाथ-पांव बंधे बोरी में डेड बॉडी म‍िलने से मचा हड़कंप

 

जौनपुर निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल, लगाए ये आरोप
