सुसाइड या हत्या? फंदे पर लटकी मिली महिला, जौनपुर में मायकेवालों ने पति पर लगाए चौंकाने वाले आरोप!

Jaunpur News:  जौनपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने उसके पति हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.  वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

Nov 25, 2025, 09:01 AM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Jaunpur News/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका मंजू यादव (उम्र लगभग 30 वर्ष) के मायके पक्ष ने उसके पति जयहिंद पर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव की बताई जा रही है. बता दें कि घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि मंजू का शव पहले फंदे से लटकता हुआ पाया गया, लेकिन लोगों को जानकारी होने से पहले उसे नीचे उतारकर बाहर लिटा दिया गया था.

मृतिका की बेटी ने क्या बताया?
मृतिका की 11 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बताया कि रात में सब कुछ सामान्य था. उसकी मां उसी के कमरे में सोने आई थीं. सोने से पहले मां ने तीन बार जोर-जोर से हिचकियां ली थीं. रात लगभग एक बजे छोटा भाई पानी मांग रहा था तो उसने मां को जगाने की कोशिश की, लेकिन मां नहीं उठीं. सुबह उठने पर उसने देखा कि मां दूसरे कमरे में फंदे से लटक रही थीं. बेटी ने बताया कि वह कब और कैसे उस कमरे में गईं, यह उसे पता नहीं चला क्योंकि वह सो रही थी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रवीण यादव पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने करीब एक घंटे तक कमरे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के तीन बच्चे हैं 11 साल की बेटी और 7 व 6 साल के दो बेटे. घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

