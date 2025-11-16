जौनपुर में पारिवारिक विवाद में महिला की मौत, ससुर ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले पारिवारिक झगड़े ने ऐसा विकराल रूप लिया कि एक 32 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. लड़की के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

नेवढ़िया थाना क्षेत्र का मामला

घटना जौनपुर जिले के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के बराई कला गांव की है. यहां पारिवारिक विवाद के बाद 32 वर्षीय सोनी देवी (पत्नी अमरजीत गौतम) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना से गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने पर नेवढ़िया पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतका के पिता ने दामाद पर लगाए आरोप

मृतका के पिता जयनाथ गौतम (निवासी हरसिंहपुर, थाना नेवढ़िया) ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके दामाद अमरजीत गौतम पर लगाया. जयनाथ का कहना है कि अमरजीत और सोनी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और पारिवारिक कलह के बाद उनकी बेटी की हत्या कर दी गई. थाना पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर अमरजीत के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है.

एसपी ग्रामीण का क्या कहना?

घटना की जानकारी देते हुये एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है; रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्राथमिक पूछताछ में मृतका के पति अमरजीत पर भी आरोप लगे हैं.

जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक घटना की कुछ बातें मृतका की बेटी के बयान से भी पुष्टि होती हैं, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने कहा कि तथ्यात्मक स्थिति पोस्टमार्टम और तकनीकी व कथनात्मक साक्ष्य के आधार पर ही सार्वजनिक की जाएगी. इस मामले की आंतरिक जांच व संबंधित कानूनी प्रक्रिया जारी है; आगे की जानकारी मिलने पर अपडेट दिया जाएगा.