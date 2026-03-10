पति मुंबई में, देवर ने की दरिंदगी… फिर ससुराल वालों ने 6 महीने की बच्ची संग बहू को घर से निकाला, मंदिर में गुजारी 4 दर्दभरी रातें

जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक विवाहिता के साथ कथित उत्पीड़न और घर से निकाले जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि देवर और ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के बाद ससुराल पक्ष ने महिला को उसकी छह महीने की दुधमुंही बच्ची के साथ घर से बाहर कर दिया. चार दिनों तक महिला बच्ची को लेकर घर के बाहर और मंदिर में रहने को मजबूर रही. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना सिकरारा थाना क्षेत्र के सैदपुर डमरुआ गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सत्येंद्र मिश्र की शादी करीब एक वर्ष पूर्व जौनपुर की रहने वाली एकता से हुई थी. विवाह के कुछ समय बाद ही एकता ने एक बच्ची को जन्म दिया. आरोप है कि पति के मुंबई चले जाने के बाद ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया.

पीड़िता का आरोप है कि चार मार्च की शाम वह अपनी भाभी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसका देवर कमरे में घुस आया और कथित रूप से गलत नीयत से उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया. महिला का आरोप है कि इस दौरान ससुर ने भी बेटे का साथ देते हुए मोबाइल फोन तोड़ दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन पर बातचीत के दौरान अचानक कॉल कट जाने और फोन बंद मिलने पर मायके वालों को आशंका हुई. इसके बाद भाभी ने 1090 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित थाने ले गई. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने देवर और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

पीड़िता का आरोप है कि केस दर्ज कराने के बाद जब वह वापस घर पहुंची तो ससुराल पक्ष ने उसे घर में घुसने नहीं दिया. इसके चलते वह अपनी छह माह की बच्ची को लेकर चार दिनों तक घर के बाहर और मंदिर में रहने को विवश रही. महिला का कहना है कि हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद उसे कोई मदद नहीं मिली. तब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की. एसपी ने महिला को मामले में उचित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. पीड़िता को उम्मीद है कि पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

और पढें:

खूंखार तेंदुए के जबड़े से बेटे को खींच लाई मां! ममता की ताकत के आगे शिकारी ने टेके घुटने

प्यार का बुलावा या मौत का जाल? कॉल के बाद प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, फिर मिला शव