जौनपुर में रवि यादव एनकाउंटर के बाद हंगामा, रामघाट पर महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक

अजीत सिंह/जौनपुर: जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के रानी मऊ गांव निवासी एक लाख के इनामी आरोपी रवि यादव के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद रविवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस शव को अंतिम संस्कार के लिए रामघाट ले जा रही थी, तभी परिजनों और ग्रामीणों ने शव अपने घर ले जाने की मांग करते हुए सड़क जाम करने का प्रयास किया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया.

महिलाओं ने किया जमकर हंगामा

रामघाट पहुंचने के बाद भी माहौल गर्म बना रहा. परिजनों, खासकर महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रवि यादव को “यादव जाति” का होने की वजह से निशाना बनाया गया. मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उसके भाई का एनकाउंटर किया, जबकि मामले के अन्य आरोपी अब भी खुले घूम रहे हैं.

जबरन रामघाट पर अंतिम संस्कार कराने का आरोप

उसने सवाल उठाया कि “भोले राजभर और प्रदीप बिंद पर अब तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?”. मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जबरन रामघाट पर अंतिम संस्कार कराया. उसका कहना था कि परिवार शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. भाई ने दावा किया कि पुलिस ने दबाव बनाकर उससे चिता को मुखाग्नि दिलवाई.

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आजाद बिंद की गोली मारकर की गई थी हत्या

परिजनों ने पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात रही और किसी तरह हालात को शांत कराया गया. बता दें कि जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी 24 वर्षीय आजाद बिंद की शादी खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर (जमदहां) निवासी मोरख नाथ बिंद की पुत्री सोनी बिंद के साथ तय थी. 1 मई की रात बरात लेकर जाते समय घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर खेतासराय के बादशाही बाजार के पास बाइक सवार नकाबपोश हमलावर कार रोककर आजाद बिंद को गोली मार मौत के घाट उतार दिया था.

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