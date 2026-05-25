Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3228852
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में रवि यादव एनकाउंटर के बाद हंगामा, रामघाट पर महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक

Jaunpur News: एक लाख के इनामी आरोपी रवि यादव के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद रविवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस शव को अंतिम संस्कार के लिए रामघाट ले जा रही थी. तभी हंगामा हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 25, 2026, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravi Yadav (File Photo)
Ravi Yadav (File Photo)

अजीत सिंह/जौनपुर: जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के रानी मऊ गांव निवासी एक लाख के इनामी आरोपी रवि यादव के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद रविवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस शव को अंतिम संस्कार के लिए रामघाट ले जा रही थी, तभी परिजनों और ग्रामीणों ने शव अपने घर ले जाने की मांग करते हुए सड़क जाम करने का प्रयास किया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया. 

महिलाओं ने किया जमकर हंगामा 
रामघाट पहुंचने के बाद भी माहौल गर्म बना रहा. परिजनों, खासकर महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रवि यादव को “यादव जाति” का होने की वजह से निशाना बनाया गया. मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उसके भाई का एनकाउंटर किया, जबकि मामले के अन्य आरोपी अब भी खुले घूम रहे हैं. 

जबरन रामघाट पर अंतिम संस्कार कराने का आरोप 
उसने सवाल उठाया कि “भोले राजभर और प्रदीप बिंद पर अब तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?”. मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जबरन रामघाट पर अंतिम संस्कार कराया. उसका कहना था कि परिवार शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. भाई ने दावा किया कि पुलिस ने दबाव बनाकर उससे चिता को मुखाग्नि दिलवाई. 

Add Zee News as a Preferred Source

आजाद बिंद की गोली मारकर की गई थी हत्या 
परिजनों ने पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात रही और किसी तरह हालात को शांत कराया गया. बता दें कि जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी 24 वर्षीय आजाद बिंद की शादी खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर (जमदहां) निवासी मोरख नाथ बिंद की पुत्री सोनी बिंद के साथ तय थी. 1 मई की रात बरात लेकर जाते समय घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर खेतासराय के बादशाही बाजार के पास बाइक सवार नकाबपोश हमलावर कार रोककर आजाद बिंद को गोली मार मौत के घाट उतार दिया था. 

यह भी पढ़ें :  एक ही बिस्तर पर मिली पति-पत्नी की लाश, बेटी बोली- भाइयों ने दिया जहर

यह भी पढ़ें :  सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, बलिया से नवीन सिंह पांच पिस्टल के साथ धरा गया

TAGS

Jaunpur encounter

Trending news

Jaunpur encounter
जौनपुर में रवि यादव एनकाउंटर के बाद हंगामा, रामघाट पर महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक
Lucknow news
भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य बना यूपी, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा
Mathura News
बांके बिहारी जी के नाम दर्ज हुई 444 वर्ग मीटर भूमि! भक्तों ने स्वेच्छा से सौंपी जमीन
Waqf Land Scam
1-2 नहीं, 8 बार बेची वक्फ की संपत्ति, आगरा में मजार की जमीन पर बिल्डरों ने किया खेल!
lucknow weather news
नौतपा की आग पर बारिश का ब्रेक! 48 घंटे बाद बदलेगा लखनऊ का मौसम! IMD का बड़ा अलर्ट
Bundelkhand Heatwave Alert
आग बन चुका है बुंदेलखंड! 47°C की तपिश से तड़प रहे लोग, IMD का रेड अलर्ट जारी
Moradabad latest news
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान का इंजन फेल, रनवे पर उड़ान भरने के दौरान निकला धुआं
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के लिए जारी किया खास संदेश, बताया क्यों किया एकांतवास?
Ghaziabad weather news
बस 48 घंटे और ...गाजियाबाद में बदलेगा मौसम! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Aazam Khan
रामपुर जेल में क्या हुई बात? आजम-अब्दुल्ला से मिलकर चुपचाप रवाना हुईं तंजीम फातिमा