तीन साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी लगा दी छलांग, जौनपुर में पति से नाराज महिला का खौफनाक कदम

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर में एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है. नगर कोतवाली क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित शास्त्री पुल पर एक महिला 3 साल की मासूम बच्ची को पहले नदी में फेक दिया और खुद नदी में छलांग लगा दी. वहां पर रहे मछुआरे समाज की तीन युवतियों और एक युवक ने मां को बचा लिया लेकिन बेटी नहीं मिली. उसकी तलाश काफी देर तक की गई लेकिन मासूम का अब तक पता नहीं चल पाया है.

पति-पत्नी में विवाद बना वजह

आपको बता दे की मेजा रोड प्रयागराज की रहने वाली 22 वर्षी नूरजहां बेगम ने वाराणसी की डीएलडब्लूय निवासी एक युवक से प्रेम विवाह की थी. शादी के बाद एक बेटी हुई और पुलिस ने बताया कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. जिससे नाराज होकर जौनपुर पहुंच गई रात 8:00 बजे नूरजहां शास्त्री पुल पर पहुंचकर और थोड़ी देर रुकी उसके बाद अचानक अपनी बेटी को नदी में फेंक दी और खुद छलांग लगा दी वहा पर उपस्थित लोग कुछ समझ पाते तब तक खुद भी छलांग लग चुकी थी.

मछुआरों ने महिला की बचाई जान, मासूम की तलाश जारी

घटना के समय मछुआरा समुदाय के कुछ युवक और युवतियां नीचे थे. जैसे ही महिला नदी एक कुदी तत्काल नाव से महिला को बचाने का प्रयास किया. घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूरी पर मियांपुर घाट से नूरजहां को बचा लिया गया लेकिन मासूम का पता नहीं चल पाया है. बचाने वालों में रीमा, चांदनी, अंजलि, और इंद्रजीत, ने शाहसिक काम किया जिसे हर कोई तारीफ कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि महिला को बचा लिया गया है वह अपने पति से नाराज होकर यहां आई थी. यहां कैसे आई इसके बारे में पता किया जा रहा है और मासूम बच्ची को पता नहीं चल सका है.

जौनपुर में बुजुर्गों को मृत दिखाकर रोक दी पेंशन, फरियाद पर डीएम ने ऑन द स्पॉट कर दिया फैसला