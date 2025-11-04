जौनपुर में चबूतरे पर बैठे युवक को कुचलता हुआ आया ट्रैक्टर, मौके पर दर्दनाक मौत

Jaunpur Road Accident/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर युवक की तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि मृतक राकेश अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठा था, तभी ईंट से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे उस पर चढ़ गया. हादसे में राकेश को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेमराजपुर गांव की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों में कोहराम मच गया है. उन्होंने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

खबर अपडेट की जा रही है.....

