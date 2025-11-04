Advertisement
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में चबूतरे पर बैठे युवक को कुचलता हुआ आया ट्रैक्टर, मौके पर दर्दनाक मौत

Jaunpur Road Accident News: जौनपुर जनपद के चबूतरे पर बैठे युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया. जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में शौक का महौल बन चुका है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:28 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Jaunpur Road Accident/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर युवक की तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि मृतक राकेश अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठा था, तभी ईंट से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे उस पर चढ़ गया. हादसे में राकेश को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेमराजपुर गांव की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों में कोहराम मच गया है. उन्होंने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

खबर अपडेट की जा रही है.....

jaunpur news

