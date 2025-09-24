हादसा या हत्या? जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, घंटों तक हंगामा
हादसा या हत्या? जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, घंटों तक हंगामा

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में एक युवक की जुगाड़ लिफ्ट टूटने से मौत हो गई. वहीं, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:37 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में लापरवाही के चलते एक शख्स की जान चली गई. जुगाड़ से बनाई लिफ्ट टूटने से युवक की मौत हो गई. मौत के बाद अफरातफरी का माहौल नजर आआ. परिजनों ने हत्या के आरोप लगाये हैं. वहीं परिजनों ने घंटों तक हंगामा किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा मोहल्ले में जुगाड़ से बनाई गई अस्थायी लिफ्ट टूटने से उसमें दबकर 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही डिप्टी एसपी प्रतिमा वर्मा कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं.

हत्या का आरोप, परिजनों का हंगामा
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजन तैयार नहीं हुए. मृतक के घरवालों ने पांच लाख रुपये लूटकर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप लगाते हुए घंटों बवाल किया. जानकारी के अनुसार थाना सुजानगंज क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार उर्फ राज (19) पुत्र उमाशंकर मछलीशहर कस्बे में आटा चक्की मशीन खरीदने आया था. 

लिफ्ट टूटने से गिरा
दुकानदार उसे मशीन दिखाने के लिए सैयदबाड़ा स्थित गोदाम लेकर गया. मशीन देखने के बाद दुकानदार ने जुगाड़ से बनाई गई लिफ्ट से नीचे उतारने की कोशिश की, तभी लिफ्ट अचानक टूट गई. महेंद्र कई फीट नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के लिए ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा लिफ्ट टूटने से हुआ, जबकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कोतवाली इंचार्ज शान मोहम्मद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी.

