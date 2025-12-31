जौनपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, 24 साल पुराने हत्याकांड से जुड़ रहा तार

जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक की पहचान स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू (उम्र लगभग 24 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मृतक के परिजनों की तहरीर पर गांव के ही दो लोगों को नामजद किया गया है, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

दिनदहाड़े हत्याकांड से मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि करीब 24 वर्ष पूर्व मृतक के पिता विजय कुमार उर्फ विज्जू सिंह की भी बदलापुर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इस वारदात को पुराने आपराधिक रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मृतक के खिलाफ थाना बदलापुर और थाना सिंगरामऊ में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज थे और वह थाना बदलापुर का हिस्ट्रीशीटर भी था.

जांच के लिए पुलिस की चार टीमें गठित

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने चार विशेष टीमों का गठन कर दिया है. एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित कारणों पुरानी रंजिश, आपराधिक विवाद और आपसी दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

उन्नाव में जमीन विवाद में अधेड़ की हत्या

उन्नाव में मौरावां थाना क्षेत्र के पारा गांव में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में एक अधेड़ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई . घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है . वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है . आपको बता दें की मौरावां थाना क्षेत्र के पारा गांव के रहने वाले इंद्रबहादुर का गांव के ही तेजबहादुर और सोहन से घर के सामने सहन की भूमि को लेकर विवाद चल रहा था. जहां

गाली-गलौज से शुरू हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया .

कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला

बताया जा रहा है की विवाद के दौरान तेजबहादुर और सोहन ने धारदार कुल्हाड़ी से इंद्रबहादुर के सिर पर हमला कर दिया . हमले में इंद्रबहादुर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा . वहीं घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल इंद्रबहादुर को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी ले गई . जहां डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया . वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है . वहीं सीओ पुरवा तेज़बहादुर सिंह ने बताया जमीन के विवाद में घटना हुई है, मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है आरोपियों की तलाश की जा रही है.