यूपी में बदमाशों का तांडव ! कहीं युवक को घेरकर चाकू से गोदा, तो कहीं नाबालिग को मार डाला

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : यूपी के जौनपुर में उस समय हड़कंप मच गया. जब सरोखनपुर डिग्री कॉलेज के पास बाइक से जा रहे दो युवकों पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन की संख्या में मौजूद हमलावरों ने दोनों युवकों को घेर लिया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर मौके से फरार हो गए.

क्या हैं पूरा मामला ?

घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है. यह वारदात बदलापुर कोतवाली से महज करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े अंजाम दी गई, जिससे पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस जांच में जुट गई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

उन्नाव से भी बड़ी खबर

उन्नाव से एक घटना सामने आ रही है जहां पर एक नाबालिग की हत्या का मामला देखा गया है. खबरों के मुताबिक,घर से सुबह शौंच क्रिया के लिए निकली 14 वर्षीय बालिका का शव शाम को जंगल मे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव. नाबालिग के गर्दन में दुप्पटे से फंदा लगा मिला। बालिग का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्यवाई क्या ?

घटना का सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM को भेज दिय. नाबालिग के पिता की तहरीर पर हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी.दरअसल यह घटना से पूरा माहौल खराब है

यह भी पढ़ें : भीषण सड़क हादसों में 6 की मौत, ऋषिकेश में खड़े ट्रक से टकराई XUV, बलिया में मकान में जा घुसी अनियंत्रित कार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !