मटर बिकने के बाद i Phone खरीद दूंगा... पिता के वादे पर टूटी उम्मीद! नाराज नाबालिग बेटी ने उठा लिया खौफनाक कदम

 Jalaun News:  झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आईफोन न दिलाने पर नाराज छात्रा ने जहर खा कर अपनी जान दी है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:03 PM IST
जालौन न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आईफोन न दिलाने पर नाराज छात्रा ने जहर खा कर अपनी जान दी है. जहर निगल जान पर अचेत हालत में परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचे थे. जहां उपचार के दौरान रविवार को उसने दम तोड़ दिया. छात्रा माया की मौत के बाद परिवार में रोना पिटना मचा हुआ है.

क्या हैं पूरा मामला जानें ?
दरअसल यह घटना जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के कुश मिलिया गांव निवासी तुलसीराम खेती-किसानी करते हैं. छोटी बेटी माया राजकीय इंटर कॉलेज में 11वीं में पढ़ती थी. परिजनों के मुताबिक पिछले महीने माया का मोबाइल टूट गया. इसके बाद से वह नया मोबाइल मांग रही थी. उसे आईफोन चाहिए था. पिता तुलसी ने उसे समझाया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह यह फोन उसे दिला देंगे लेकिन माया जिद पर अड़ी थी.

पिता ने किया था वादा पर बेटी जिद पर रही 
खबरों के अनुसार, पिता ने मंडी में मटर बिकने के बाद नया फोन दिलाने का वादा किया था. लेकिन माया को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था. शुक्रवार को माया ने दो दिन में फोन दिला देने की बात कही थी. शनिवार सुबह पिता काम के लिए चला गया. पत्नी बबली खेत में मटर तोड़ने गई थी. माया घर पर अकेली थी. उसी दौरान माया ने जहर खा लिया.

खेती-किसानी करते थे पिता
पिता तुलसी ने उसे समझाया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह यह फोन उसे दिला देंगे लेकिन माया जिद पर अड़ी थी.खबरों के अनुसार, पिता ने मंडी में मटर बिकने के बाद नया फोन दिलाने का वादा किया था. लेकिन माया को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था. शुक्रवार को माया ने दो दिन में फोन दिला देने की बात कही थी. शनिवार सुबह पिता काम के लिए चला गया. 

छात्रा की मौत के बाद नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची 
परिजनों के घर पहुंचने पर माया अचेत हाल में बिस्तर पर पड़ी थी. उसे लेकर वे लोग मेडिकल अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसके जहर निगलने की पुष्टि की. छात्रा की मौत के बाद नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

