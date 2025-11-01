Jhansi News: ताउ-ताई ने ही की थी साहिल की हत्या! मासूम की आदतें नहीं थी पसंद...फिर उतार दिया मौत के घाट

Jhansi News: झांसी में 12 वर्षीय साहिल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया. जमीन विवाद और परिवारिक रंजिश के चलते ताई मंजू, ताऊ अवतार और भतीजे सत्येंद्र ने हसिये से हत्या की. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
Jhansi News/Abdul Sattar: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के पूरा गांव में 12 वर्षीय साहिल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उसके ही ताऊ के परिवार ने की थी. घटना के बाद पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ शुरू की थी, जो अंततः 96 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सच सामने लेकर आई.
क्या है पूरी घटना
पुलिस के अनुसार, साहिल के पिता रंजीत और उनके बड़े भाई अवतार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद ने परिवार में कटुता पैदा कर दी थी. साथ ही साहिल की कुछ आदतों को लेकर भी ताऊ-ताई की नाराजगी थी. पूछताछ के दौरान अवतार की पत्नी मंजू ने कबूल किया कि साहिल की हरकतें उन्हें पसंद नहीं थीं. उनका आरोप था कि साहिल गाली-गलौज करता था, नशे की लत में पड़ गया था और घर की लड़कियों से अनुचित व्यवहार करता था. कई बार समझाने के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला।
पूर्वनियोजित तरीके से दी गई थी हत्या को अंजाम
मंजू ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पति अवतार और भतीजे सत्येंद्र के साथ मिलकर साहिल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 27 अक्टूबर को जब साहिल खेत पर अकेला गया, तो तीनों आरोपी उसे वहीं से भूसे की कोठरी में ले गए. वहां मंजू ने हसिये से साहिल के गले पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को वहीं बंद कर तीनों आरोपी फरार हो गए.
पुलिस ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल
रंजीत की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ की. शुरुआती पूछताछ में आरोपी खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जब पुलिस ने साक्ष्य और सवालों का दबाव बढ़ाया तो मंजू टूट गई और उसने पूरी घटना कबूल कर ली. पुलिस ने मंजू, अवतार और सत्येंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
गांव में सनसनी, परिवार शोक में डूबा
इस घटना से गांव में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। रंजीत अपने इकलौते बेटे को खोकर गहरे सदमे में है, वहीं गांव में लोग इस घटना को पारिवारिक संबंधों में बढ़ती कड़वाहट और सामाजिक गिरावट की एक त्रासदी के रूप में देख रहे हैं.
