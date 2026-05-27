'13 साल की दुल्हन ने दी जान'! झांसी में 26 दिन पहले हुई थी शादी, पुलिस जांच तेज

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कटेरा थाना क्षेत्र के कचनेव गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग दुल्हन ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना का विवरण

मृतका नाबालिग की उम्र मात्र 13 वर्ष थी. करीब एक साल पहले एक सड़क हादसे में नाबालिग के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह काफी तनाव में रहने लगी थी. नाबालिग अपनी बड़ी बहन के ससुराल में कुछ समय तक रही. वहां उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले रसिया से हो गई. दोनों परिवारों की सहमति से 30 अप्रैल को नाबालिग और रसिया का विवाह हुआ था.

शादी के बाद मायके में होने वाली रस्मों के लिए नाबालिग अपने पति के साथ पहली बार मायके आई थी. घटना वाले दिन गांव में रामलीला और भंडारे का आयोजन चल रहा था. मृतका की मां सरोज ने बताया कि नाबालिग रामलीला देखने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसके जहर खाने की सूचना मिली. वह रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई थी. परिजन उसे आनन-फानन में झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही कटेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार, अभी मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बेटी की असमय मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. पति रसिया का कहना है कि पिता की मौत के बाद से नाबालिग अक्सर गुमसुम रहती थी और मानसिक तनाव से गुजर रही थी. एक तरफ परिवार में शादी की खुशियां थीं, तो दूसरी तरफ बेटी की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस दुखद कदम के पीछे का मुख्य कारण क्या था.

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