मंदिर खुदाई में मिले 14 सोने के बिस्किट गायब, ललितपुर में 5 नामजद पर केस दर्ज

Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुनौरी गांव में एक मंदिर में खुदाई के दौरान मिले सोने के बिस्किट गायब होने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद ग्रामीणों में चर्चा का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

खुदाई में मिले थे 14 सोने के बिस्किट

जानकारी के अनुसार, गांव के एक मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 14 सोने जैसे धातु के बिस्किट मिले थे. बिस्किट मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. लेकिन कुछ ही समय बाद ये बिस्किट संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

पुलिस की कार्रवाई तेज

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अजय सोनी, राजेंद्र सोनी सहित कुल 5 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

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पुलिस ने बरामद किए धातु के बिस्किट

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुदाई में मिले धातु के बिस्किट बरामद कर लिए हैं. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बिस्किट शुद्ध सोने के हैं या किसी अन्य धातु के. पुलिस ने इन्हें जांच के लिए भेज दिया है, ताकि उनकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके.

जांच जारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहराई से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि मंदिर परिसर में ये बिस्किट कैसे पहुंचे और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है.

ग्रामीणों में कौतूहल और आशंका

घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कुछ लोग इसे ऐतिहासिक खजाना मान रहे हैं, तो कुछ इसे अवैध गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.



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