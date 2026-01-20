पानी भरते समय फिसला पैर ! जालौन में 14 साल की स्कूली छात्रा की कुएं में गिरकर मौत

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन में मंगलवार सुबह एक हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकरी के अनुसार, रेंढ़र थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंठौंदा गांव की निवासी प्रांसी (14) मंगलवार सुबह घर के लिए पानी भरने मंदिर के पास स्थित कुएं पर गई थी. प्रांसी गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा थी.पानी खींचते समय अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और सीधे गहरे कुएं में गिर गई.

मदद की आवाज सुनकर दौड़े लोग

बताया जा रहा है कि कुएं के पास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बच्ची की चीख सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कुएं में गिरते ही प्रांसी की डूबने से मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.

परिवार में मचा कोहराम

बेटी की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं. मृतका के चाचा प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रांसी पढ़ाई में बेहद होशियार थी और परिवार की उम्मीदों का सहारा थी. उसके अचानक चले जाने से पूरा घर टूट गया है.

पुलिस ने शव निकलवाकर शुरू की कानूनी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही रेंढ़र थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं से किशोरी के शव को बाहर निकलवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की.

