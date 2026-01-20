Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3080583
Zee UP-Uttarakhandझांसी

पानी भरते समय फिसला पैर ! जालौन में 14 साल की स्कूली छात्रा की कुएं में गिरकर मौत

Jalaun News: जालौन में 14 वर्षीय किशोरी की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर के लिए पानी भरने मंदिर के पास स्थित कुएं पर गई थी. पानी खींचते समय अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और सीधे गहरे कुएं में गिर गई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन में मंगलवार सुबह एक हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकरी के अनुसार, रेंढ़र थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंठौंदा गांव की निवासी प्रांसी (14) मंगलवार सुबह घर के लिए पानी भरने मंदिर के पास स्थित कुएं पर गई थी. प्रांसी गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा थी.पानी खींचते समय अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और सीधे गहरे कुएं में गिर गई.

मदद की आवाज सुनकर दौड़े लोग
बताया जा रहा है कि कुएं के पास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बच्ची की चीख सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कुएं में गिरते ही प्रांसी की डूबने से मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार में मचा कोहराम
बेटी की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं. मृतका के चाचा प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रांसी पढ़ाई में बेहद होशियार थी और परिवार की उम्मीदों का सहारा थी. उसके अचानक चले जाने से पूरा घर टूट गया है.

पुलिस ने शव निकलवाकर शुरू की कानूनी कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही रेंढ़र थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं से किशोरी के शव को बाहर निकलवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर को जल्द मिलने वाले हैं दो फ्लाईओवर, लाखों लोगों को जाम से मिलेगी राहत, लखनऊ और वाराणसी तक को फायदा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
पानी भरते समय फिसला पैर! जालौन में 14 साल की छात्रा की कुएं में गिरकर मौत
software engineer death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में बड़ा एक्शन, नामजद बिल्डर गिरफ्तार, CM योगी ​की नजर
gonda news
पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया अपराधी! 50 हजारी गैंगस्टर ने कोर्ट में किया सरेंडर
UP Political News
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव
jalaun news
कागजी मौत का शिकार बुजुर्ग ! जिंदा होकर भी तीन साल से पेंशन के लिए भटक रहे
haridwar news
अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियों का बजा बिगुल ! डीआरएम ने कसी कमर
Varanasi News
वाराणसी में चलती ऑटो में खून की होली, पेपर कटर से चालक की बेरहमी से हत्या
KGMU conversion Case
KGMU धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी रमीज रिमांड पर, 8 घंटे में पूछे गए 50 सवाल
Agniveer recruitment rally
हो जाएं तैयार, अग्निवीर भर्ती रैली की आ गई डेट! जानिए कब और कहां होगा आयोजन?
Moradabad news
मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्तों ने मासूम को नोच-नोचकर मार डाला