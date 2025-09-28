Advertisement
लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है यूपी की ये रामलीला, 173 साल से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन के कोंच में मुस्लिम कारीगर दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले बनाते आ रहे हैं. यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:12 PM IST
जितेन्द्र सोनी/जालौन : जालौन के कोंच नगर की रामलीला 173 वर्षों से अनवरत जारी है. यह रामलीला विश्व विख्यात है और लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इस बार चल रहे रामलीला के 173वें महोत्सव के बीच दशहरा की तैयारियां जोरों पर चल रही है. नगर के धनुताल के मैदान में मुस्लिम कारीगरों द्वारा 40 फीट ऊंचे रावण और मेघनाथ के पुतले तैयार किया जा रहे हैं. मुस्लिम कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी करीब 5 दशक से यह पुतले तैयार करते चले आ रहे हैं. 

कोंच की सदियों पुरानी रामलीला 
दरअसल, उत्तर प्रदेश के जालौन के कोंच में मुस्लिम कारीगर दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले बनाते आ रहे हैं. यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है और इसे हिंदू-मुस्लिम भाईचारे व सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जहां मुस्लिम समुदाय दशहरे के उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेता है. 

173 साल पहले शुरू हुई थी परंपरा 
कोंच में यह ऐतिहासिक परंपरा पिछले 173 सालों से निभाई जा रही है, जब से एक मुस्लिम परिवार ने रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले बनाना शुरू किया था. यह कारीगर दशहरे जैसे हिंदू पर्व पर पुतले बनाकर एक मजबूत संदेश देते हैं कि भारत की असली पहचान गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द में है. इस काम को मुस्लिम परिवारों में कई पीढ़ियों से सिखाया जाता रहा है. उनके लिए यह सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि भाईचारे का संदेश फैलाने वाली एक जिम्मेदारी भी है. 

मुस्लिम समुदाय भी उत्‍सव में लेते हैं भाग 
मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि यह काम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले करीब 50 वर्षों से करती चली आ रही है. इसमें रावण मेघनाथ के पुत्रों के साथ-साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तीर बाड़ इत्यादि भी बनाते हैं. दशहरे का यह उत्सव सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उत्सव के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी समुदाय मिलकर भाग लेते हैं. मुस्लिम कारीगर दशहरा के लिए पुतले बनाने का काम करते हैं, जो धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर कला और भाईचारे को दर्शाते हैं. 

