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शादी में जा रहे थे पहुंच गए श्मशान, दो बाइक की भीषण टक्कर में बुजुर्ग समेत तीन की मौत, चाचा-भतीजा गंभीर घायल

Mahoba Accident: महोबा में एक भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग सहित बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. मृतक बुआ के बेटे की शादी में जा रहे थे, सूचना मिलते ही शादी की खुशिया मातम में बदल गईं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 04, 2026, 10:42 PM IST
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महोबा में सड़क दुर्घटना
महोबा में सड़क दुर्घटना

Rajendra Tiwari/Mahoba: महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बुआ के बेटे की शादी में शामिल होने चाचा और चचेरे भाई के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे युवक सहित तीन लोगों की सड़क हादसे की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई.  जबकि चाचा-भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए.  

शादी की खुशियां मातम में बदलीं
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तैनात डॉक्टर ने तीन घायलों को देखते ही मृत घोषित कर दिया जबकि घायल चाचा-भतीजे का इलाज अस्पताल में चल रहा है. शादी से महज एक दिन पहले हुई युवक की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है. 

क्या है पूरी घटना
दरअसल घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुढ़ारी तिगैला के पास की है. जहां सुगिरा गांव के रहने वाले भवानीदीन का 30 वर्षीय पुत्र विजय अपने भतीजे उमेश और साजन के साथ बाइक में सवार होकर बेलाताल में आयोजित होने वाले अपने भांजे संदीप के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था. जैसे ही बाइक मुढ़ारी से तिगैला के पास पहुंची तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार अन्य बाइक अनियंत्रित होकर उनकी बाइक से टकरा गई. हादसे में दोनों बाइकों में सवार बुजुर्ग सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुलपहाड़ थाना की पुलिस टीम ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार घायलों की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि घायल साजन का इलाज सीएचसी कुलपहाड़ में शुरू कर दिया गया. 

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पुलिस और परिजनों द्वारा एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां तैनात डॉक्टर ने उमेश,रामपाल और बलदाऊ को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि विजय को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया. शादी से महज एक दिन पहले हुई दूल्हे के मामा के बेटे की मौत से शादी की खुशियों में मातम पसर गया. फिलहाल पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. 

ये भी पढ़ें : कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में कांग्रेस नेता की मौत, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर खंबे से टकराई इनोवा; राहुल गांधी ने जताया दुख

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