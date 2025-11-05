बॉलिंग के बीच पानी पिया, उल्टियां हुईं गिर पड़े, क्रिकेट खेलते हुए 30 साल के LIC अफसर की जिंदगी का खेल खत्म

अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित जीआईसी मैदान में क्रिकेट खेलते समय एलआईसी अफसर की मौत हो गई. बताया जा है कि वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे. बॉलिंग के दौरान उन्होंने रुककर पानी पिया. इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां होने लगीं. देखते ही देखते वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. आनन-फानन में साथियों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने LIC अफसर रविंद्र को मृत घोषित कर दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

खेलकूद के बहुत शौकीन थे- भाई

मृतक का भाई अरविंद ने बताया कि दो साल पहले ही रविंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम में बतौर विकास अधिकारी पद पर तैनाती हुई थी. खेलकूद के बहुत शौकीन था. आज काफी दिनों के बाद दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जीआईसी ग्राउंड गया था. मैच का तीसरा ओवर चल रहा था और वो बॉलिंग कर रहे थे. इसी बीच उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी पिया. पानी पीते ही रविंद्र को अचानक उल्टियां होने लगीं. साथी खिलाड़ियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े.

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है.

रविंद्र की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पायेगा.

