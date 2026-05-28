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ललितपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात, निजी अस्पतालों की दौड़ खत्म, यहां मिलेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ

Lalitpur News: ललितपुर के लोगों को निजी अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. मेडिकल कॉलेज में 300 बेड की नई बिल्डिंग का शुभारंभ कर दिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 28, 2026, 04:31 PM IST
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फाइल फोटो
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अमित सोनी/ललितपुर: यूपी के ललितपुर वालों के लिए अच्छी खबर है. ललितपुर में जिला मेडिकल कॉलेज के नए भवन की सौगात मिली है. नए भवन में 300 बेड की सुविधा होगी. इसके शुरू होने से ललितपुर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. उन्हें निजी अस्पताल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. 

ललितपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात
ललितपुर जिला मेडिकल कॉलेज के नए भवन की स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा और विधायक रामरतन कुशवाहा ने फीता काटकर शुभारंभ किया. नए भवन में 300 बेड की सुविधा होगी. पुराने भवन के चार विभागों को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा. मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि जल्द ही अन्य विभागों को भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इससे मरीजों को उचित और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेगी. 

300 बेड का नए भवन 
वहीं, सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि 300 बेड के अस्पताल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मयंक शुक्ला ने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट और कॉर्डियोलॉजिस्ट के चिकित्सकों को 5-5 लाख रुपये प्रति माह देने को तैयार हैं, लेकिन अभी वो आने को तैयार नहीं हैं. जल्द ही इनकी भी नियुक्ति की जाएगी. वहीं, ललितपुर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक और सिटी स्कैन मशीन व एमआर आई मशीन की भी आवश्यकता पूरी की जायेगी. 

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नए भवन में क्या-क्या? 
डॉ. मयंक शुक्ला ने कहा कि 300 बेड के नए भवन के शुरू होने से लोगों को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया संपन्न हो सकेगी. बताया गया कि नए भवन में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू एवं अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. अस्पताल के साथ नर्सेज आवास, डॉक्टर रेजिडेंस एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन भी शुरू हो गया है. इससे जनपद के लोगों को चिकित्सीय सुविधा का बेहतर लाभ मिलेगा. 

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