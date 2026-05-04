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जालौन में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर मची चीख-पुकार

Jalaun News: जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है. झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-27) पर एक तेज रफ्तार टवेरा कार अनियंत्रित होकर एक अज्ञात वाहन में पीछे से जा घुसी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 04, 2026, 08:42 AM IST
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जालौन में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर मची चीख-पुकार

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है. झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-27) पर एक तेज रफ्तार टवेरा कार अनियंत्रित होकर एक अज्ञात वाहन में पीछे से जा घुसी. इस भीषण भिड़ंत में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

तेज रफ्तार बनी काल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टवेरा गाड़ी झांसी की तरफ से कानपुर की ओर जा रही थी. कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 84 गुंबद के पास पहुंचते ही कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी आगे चल रहे एक अज्ञात भारी वाहन के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और गाड़ी का ढांचा लोहे के मलबे में तब्दील हो गया.

चीख-पुकार और स्थानीय लोगों की मदद
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास से गुजर रहे राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. कार में फंसे लोग खून से लथपथ थे और मदद की गुहार लगा रहे थे. राहगीरों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी और खुद भी राहत कार्य में जुट गए. कड़ी मशक्कत के बाद कार के दरवाजों को काटकर घायलों और शवों को बाहर निकाला जा सका.

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पुलिस की कार्रवाई और जाम की स्थिति
सूचना मिलते ही कालपी कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दो गंभीर घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी और यातायात बाधित हो गया था, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर सुचारू करवाया.

प्रशासन की अपील
हादसे में शिकार हुए लोग कौन थे और कहां के रहने वाले थे, पुलिस फिलहाल इसकी शिनाख्त करने में जुटी है. प्राथमिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार और संभवत चालक को नींद की झपकी आना माना जा रहा है. पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है जिसके पीछे कार टकराई थी. इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा और रफ्तार पर नियंत्रण की आवश्यकता को रेखांकित किया है.

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