Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3206799
Zee UP-Uttarakhandझांसी

नूंह सड़क हादसे में जालौन के 4 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत, उरई पुलिस लाइन में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

Jalaun News: हरियाणा के नूंह जनपद में मंगलवार को हुआ एक भीषण सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के लिए गहरे सदमे की खबर बनकर सामने आया। कर्तव्य निभाने निकले पांच पुलिसकर्मी कभी वापस नहीं लौट सके, और पीछे छोड़ गए सिसकता परिवार, रोता विभाग और गम में डूबा पूरा जिला. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

जालौन/जितेन्द्र सोनी: हरियाणा के नूंह जनपद में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है. जालौन के चार पुलिसकर्मियों अपहरण केस में दबिश देने के लिए नूंह स्कॉर्पियो कार से गए हुए थे, इस दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी कार ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर अन्य वाहन से टकरा गई थी. इस दर्दनाक दुर्घटना में जालौन में तैनात दो दरोगा-सत्यभान और मोहित यादव तथा दो सिपाही प्रदीप और अशोक सहित कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.

बुधवार सुबह सभी दिवंगत पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उरई स्थित पुलिस लाइन लाए गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन रहा. साथी पुलिसकर्मियों की आंखें नम थीं और हर कोई अपने वीर साथियों को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा. सुबह करीब 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी दी गई.

इस दौरान डीजी आलोक सिंह, झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय तथा अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतिम सलामी के बाद सभी पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिए गए, जहां पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान अपने साथियों को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे.

कैसे हुआ था ये हादसा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जालौन की एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम स्कॉर्पियो कार से हरियाणा की तरफ जा रही थी. नूंह जिला क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से बेहद जोरदार तरीके से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार सभी पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

और पढे़ं: 

झांसी में मायके वालों ने चिता से उतारा नवविवाहिता का शव; मुखाग्नि देकर लौट रहे पति को पुलिस ने किया अरेस्ट

हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से मां की मौत, बेटे की आंखों के सामने टूटा परिवार
 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

jalaun news

Trending news

Jhansi News
मायके वालों ने चिता से उतारा नवविवाहिता का शव; मुखाग्नि देकर लौट रहे पति हुए अरेस्ट
Sonbhadra News
सोनभद्र में निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप
Maharajganj News
बुलडोजर चला, खुला रास्ता... सालों के अतिक्रमण से मिली आजादी
Lucknow news
यूपी के अपार्टमेंट्स में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था होगी खत्म, लगेंगे पोस्टपेड मीटर
hapur police
प्यार-श्मशान और वशीकरण...गर्लफ्रेंड को वश में करने के लिए जलती चिता से खोपड़ी ले गए
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश ने ली युवक की जान, गोली मारकर हत्या!
UP Cabinet Expansion 2026
यूपी में सियासी हलचल तेज, 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार के संकेत
LSG vs RCB
किंग कोहली की एक झलक पाने को बेताब लखनऊ, ₹50 हजार तक बिका टिकट; और बढ़ सकते हैं रेट
Lucknow news
यूपी में फ्लैट-प्लॉट खरीदारों को अब एक क्लिक पर मिलेगी प्रोजेक्ट की हर जानकारी
hathras news
हाथरस में डांस ट्रेनर पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप