/बिना ड्राइवर के आगे भागती रही बाइक! दो ट्रैक्टरों के बीच तनी रस्सी ने ली युवक की जान, CCTV ने खोला खौफनाक राज

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Lalipur Bike Accident/ अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देलवारा गांव से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बीच सड़क पर हुई लापरवाही की वजह से एक मजदूर की गर्दन रस्सी में फंसने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे का लाइव और खौफनाक वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.
अवैध कटान के लिए सड़क पर बांधी थी रस्सी
जानकारी के अनुसार, देलवारा गांव निवासी रमेश मजदूरी का काम करता था. बीते दिन दोपहर जब वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी नवोदय स्कूल के पास कुछ लोग अवैध लकड़ी कटान के काम में लगे थे. उन्होंने लकड़ी खींचने या पेड़ गिराने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े दो ट्रैक्टरों के बीच एक मजबूत रस्सी बांध रखी थी. तभी बाइक सवार वहां से गुजरा. तेज रफ्तार बाइक सवार रमेश को सड़क के बीच तनी हुई यह रस्सी दिखाई नहीं दी और उसकी गर्दन सीधे रस्सी में जाकर फंस गई.
गर्दन फंसते ही नीचे गिरा मजदूर, आगे भागती रही बाइक
झटका इतना तेज था कि रमेश वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक बिना सवार के ही काफी दूर तक आगे भागती चली गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद आरोपियों ने मानवीयता को तार-तार करते हुए साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. उन्होंने मृतक रमेश के शव को सड़क से उठाकर थोड़ी दूर रख दिया और ट्रैक्टर से रस्सियां खोलकर मौके से फरार हो गए. हालांकि, यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपियों की करतूत भी रिकॉर्ड हो गई.
सबूत मिटाने के लिए शव को हटाया, CCTV से खुला राज
सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पूरे सच का खुलासा हुआ. परिजनों ने फुटेज के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है. उधर, मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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