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बिना ड्राइवर के आगे भागती रही बाइक! दो ट्रैक्टरों के बीच तनी रस्सी ने ली युवक की जान, CCTV ने खोला खौफनाक राज

Lalipur Bike Accident: ललितपुर जिले से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां दो ट्रैक्टरों के बीच सड़क पर बांधी रस्सी में बाइक सवार युवक की गर्दन फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को सड़क से हटाकर दूर रख दिया और फरार हो गए. हालांकि, पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:06 AM IST
बिना ड्राइवर के आगे भागती रही बाइक! दो ट्रैक्टरों के बीच तनी रस्सी ने ली युवक की जान, CCTV ने खोला खौफनाक राज
Image Credit: Lalipur Bike Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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