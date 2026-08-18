/बिना ड्राइवर के आगे भागती रही बाइक! दो ट्रैक्टरों के बीच तनी रस्सी ने ली युवक की जान, CCTV ने खोला खौफनाक राज

गर्दन फंसते ही नीचे गिरा मजदूर, आगे भागती रही बाइक

झटका इतना तेज था कि रमेश वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक बिना सवार के ही काफी दूर तक आगे भागती चली गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद आरोपियों ने मानवीयता को तार-तार करते हुए साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. उन्होंने मृतक रमेश के शव को सड़क से उठाकर थोड़ी दूर रख दिया और ट्रैक्टर से रस्सियां खोलकर मौके से फरार हो गए. हालांकि, यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपियों की करतूत भी रिकॉर्ड हो गई.