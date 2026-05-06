हमीरपुर में बड़ा हादसा, सवारियों से भरी नाव यमुना नदी में पलटी, कई डूबे

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा हो गया. यहां कुरारा थाने के कुतुबपुर पटिया गांव में सवारियों से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. बताया गया कि नाव में महिला और बच्चों समेत करीब 10 लोग सवार थे. स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचा लिया. हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों के डूबने की आशंका है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया. जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.

ऐसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गांव के मजरा कुतुबपुर पटिया में मंगलवार को श्रीपाल की बेटी की शादी थी. घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था. बुधवार को लड़की की विदाई के बाद शाम को रिश्तेदार और परिजन नाव से तरबूज खाने नाव से यमुना नदी के पार चले गए. बताया गया कि वापसी के समय नाव चला रहा युवक मोबाइल पर बात करने लगा.

तरबूज खाने यमुना नदी के पार गए थे सभी

इसी बीच नाव का संतुलन बिगड़ गया. नाव में करीब 10 लोग सवार थे. नाव बीच नदी में पलट गई. नाव पलटने के बाद सभी लोग यमुना में डूबने लगे. आसपास के लोगों ने किसी तरह तीन लोगों को बचा लिया. अभी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए. गोताखोरों की मदद से लापता लोगों के लिए ​सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

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6 लोगों के डूबने की आशंका

एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि नाव पलटने की सूचना पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. तीन लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है. 6 लोगों के डूबने की आशंका है. सर्च अभियान चलाया जा रहा है. गोताखोरों की टीम के साथ NDRF को भी बुलाया गया है. वहीं, इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

नाव में 10 लोग थे सवार

बताया गया कि नाव पर रानी पुत्री बच्चन निषाद, आकांक्षा पुत्री रामहेत निवासी जलाला, ब्रजरानी पत्नी पप्पू निवासी मनकी, लव्यांश पुत्री विष्णु मनकी, गोरेलाल पुत्र महेश निवासी घाटमपुर, आदित्य पुत्र महेश निवासी घाटमपुर, विष्णु पुत्र रामस्वरूप, रिंकू पुत्री राजू, पारुल पुत्री बउआ सवार थे. इनमें से तीन लोगों को निकाल लिया गया है.

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