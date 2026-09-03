Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /झांसी
  • /राह में दरिंदे! ट्यूशन से लौटते वक्त दिव्यांग छात्रा को रास्ते में घेरा, छेड़खानी के बाद ब्लेड से किया घायल; पड़ताल में जुटी पुलिस

राह में दरिंदे! ट्यूशन से लौटते वक्त दिव्यांग छात्रा को रास्ते में घेरा, छेड़खानी के बाद ब्लेड से किया घायल; पड़ताल में जुटी पुलिस

Jalaun Minor Girl Attack Case: जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है. छात्रा की मां ने चार युवकों पर उसे रास्ते में रोककर छेड़खानी करने और ब्लेड से घायल करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 03, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:10 AM IST
राह में दरिंदे! ट्यूशन से लौटते वक्त दिव्यांग छात्रा को रास्ते में घेरा, छेड़खानी के बाद ब्लेड से किया घायल; पड़ताल में जुटी पुलिस
Image Credit: Jalaun Crime News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पर्दों के पीछे खौफ! निर्भया जैसी वारदात से जागी पुलिस, 8 स्लीपर बसों पर चला चाबुक
2
3
4
5