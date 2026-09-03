/राह में दरिंदे! ट्यूशन से लौटते वक्त दिव्यांग छात्रा को रास्ते में घेरा, छेड़खानी के बाद ब्लेड से किया घायल; पड़ताल में जुटी पुलिस

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Jalaun Minor Girl Attack Case/ जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुठौंद थाना क्षेत्र में कक्षा 12 की एक दिव्यांग छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने, विरोध करने पर ब्लेड से हमला करने और मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना के बाद पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
ट्यूशन से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, पीड़िता सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है. आरोप है कि बुधवार को जब वह ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी, तभी जुगराजपुर गांव के पास कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया. परिजनों का आरोप है कि युवकों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर धारदार ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया.
घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से कुठौंद पुलिस को दी गई. पुलिस का कहना है कि सूचना में छात्रा के एक्सीडेंट की बात बताई गई थी. सूचना मिलते ही पीआरवी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जा चुके थे.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कुठौंद थाने में गौरव और अमन (दोनों निवासी जुगराजपुर) के अलावा तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. प्राथमिकी (FIR) में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 115(2), 351(2), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लगाई गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) ईशान सोनी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पीड़िता ने पुलिस को कथित तौर पर अमन ठाकुर और गौरव ठाकुर के नाम बताए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. इस दौरान पीड़िता का भाई भी मौजूद रहा.
मेडिकल जांच में दो चोटें मिलीं
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है. मेडिकल रिपोर्ट में छात्रा को दो सामान्य चोटें आने की पुष्टि हुई है, जो किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगने की बात कही गई है. शुरुआती पूछताछ में छात्रा ने बताया कि चार पहिया वाहन के अंदर से उस पर ब्लेड और कोई पदार्थ फेंका गया था. पुलिस घटना के इस पहलू की भी जांच कर रही है.
एक आरोपी हिरासत में, दूसरे के गुजरात में होने की खबर
वहीं, पुलिस जांच में शुरुआती स्तर पर कुछ विरोधाभास सामने आए हैं. नामजद आरोपियों में से एक अमन के बारे में जानकारी मिली है कि वह पिछले डेढ़ महीने से गुजरात में रहकर काम कर रहा है. दूसरे नामजद आरोपी गौरव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम और पीड़िता के कथन में प्रथम दृष्टया कुछ विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सभी तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद जल्द ही मामले का पूरा सच सामने लाया जाएगा.
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