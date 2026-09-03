/राह में दरिंदे! ट्यूशन से लौटते वक्त दिव्यांग छात्रा को रास्ते में घेरा, छेड़खानी के बाद ब्लेड से किया घायल; पड़ताल में जुटी पुलिस

Jalaun Minor Girl Attack Case/ जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुठौंद थाना क्षेत्र में कक्षा 12 की एक दिव्यांग छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने, विरोध करने पर ब्लेड से हमला करने और मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना के बाद पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.