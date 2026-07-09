/जन-सेवा का महा-अभियान: बांदा में मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियां, विकास कार्यों की सौगात से चमकी लोगों की किस्मत

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Banda News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज बांदा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इस दौरान उन्होंने कई जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया.
नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को सहायता
कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए दो महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपना रहा. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, घर की चाबियाँ और आवश्यक प्रमाण पत्र वितरित किए, जिससे पात्र परिवारों के चेहरे खिल उठे.
विकास की झलक और पोषण अभियान
समारोह में बांदा की प्रगति और विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने काफी सराहा. मुख्यमंत्री ने 'अन्नप्राशन' संस्कार में भाग लेकर छोटे बच्चों को अन्न ग्रहण कराया और महिलाओं को पोषण किट वितरित की, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके.
शिक्षा और कला को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और युवाओं से सीधा संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया. बेसिक शिक्षा परिषद के स्टॉल पर उन्होंने 'स्कूल चलो अभियान' की प्रगति जानी और बच्चों द्वारा तैयार किए गए नवाचार मॉडलों की सराहना करते हुए उन्हें चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया. अंत में, स्थानीय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को बांदा के प्रसिद्ध 'शजर पत्थर' से बनी भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की. इस कार्यक्रम ने जिले में उत्साह और विकास की नई उम्मीद जगाई है.
सीएम के हाथों इन्हें मिला सम्मान
1- पुष्पा देवी- आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र
2- पूजा- आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र
3- रश्मि अग्रवाल- सहायक अध्यापिका- मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना
4- अजीत सिंह- सहायक अध्यापक- मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना
5- मंजू देवी व भारती सिंह- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8.95 करोड़ से अधिक का चेक
6- सरोज देवी- ई रिक्शा की चाबी
7- सुमत देवी- सिलाई मशीन
8- अनिल कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक
9- मूरतध्वज- ट्रैक्टर की चाबी
10- मुलायम- आयुष्मान कार्ड
10- अरविंद कुमार- आयुष्मान कार्ड
11- गेनिया- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख का चेक
12- अभिषेक सोनी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 7500 का चेक
13- अंशु- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र
14- रमेश प्रजापति- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी
15- रामरतन- मुख्यमंत्री माटी कला टूल किट्स योजनान्तर्गत विद्युत चालित चाक प्रमाण पत्र
16- वंदना गुप्ता- नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रमाण पत्र
17- शोभाराम कश्यप- पक्षी बचाओ कार्य के लिए आपदा विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र.