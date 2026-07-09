/जन-सेवा का महा-अभियान: बांदा में मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियां, विकास कार्यों की सौगात से चमकी लोगों की किस्मत

सीएम के हाथों इन्हें मिला सम्मान

1- पुष्पा देवी- आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र

2- पूजा- आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र

3- रश्मि अग्रवाल- सहायक अध्यापिका- मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

4- अजीत सिंह- सहायक अध्यापक- मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

5- मंजू देवी व भारती सिंह- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8.95 करोड़ से अधिक का चेक

6- सरोज देवी- ई रिक्शा की चाबी

7- सुमत देवी- सिलाई मशीन

8- अनिल कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक

9- मूरतध्वज- ट्रैक्टर की चाबी

10- मुलायम- आयुष्मान कार्ड

10- अरविंद कुमार- आयुष्मान कार्ड

11- गेनिया- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख का चेक

12- अभिषेक सोनी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 7500 का चेक

13- अंशु- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र

14- रमेश प्रजापति- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी

15- रामरतन- मुख्यमंत्री माटी कला टूल किट्स योजनान्तर्गत विद्युत चालित चाक प्रमाण पत्र

16- वंदना गुप्ता- नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रमाण पत्र

17- शोभाराम कश्यप- पक्षी बचाओ कार्य के लिए आपदा विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र.