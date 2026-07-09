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जन-सेवा का महा-अभियान: बांदा में मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियां, विकास कार्यों की सौगात से चमकी लोगों की किस्मत

Banda News : मुख्यमंत्री ने आज बांदा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इस दौरान उन्होंने कई जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया.

Source:ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Published: Jul 09, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:24 PM IST
जन-सेवा का महा-अभियान: बांदा में मुख्यमंत्री ने बांटी खुशियां, विकास कार्यों की सौगात से चमकी लोगों की किस्मत

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Jyoti Kumari

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