 Jalaun News:   जालौन में प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने राठ रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. अवैध दुकानों व होर्डिंग्स पर बुलडोजर चलाया गया और दुकानदारों को नोटिस देकर दोबारा कब्जा न करने की कड़ी चेतावनी दी गई.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:23 PM IST
जालौन में अवैध दुकानों पर टूटा प्रशासन का पीला पंजा ! मचा अफरा-तफरी

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन में बुधवार को प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। लंबे समय से सड़क किनारे नगर पालिका की भूमि पर अवैध दुकानों, होर्डिंग्स और निर्माण सामग्री के जमाव की शिकायतें मिल रही थीं. लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण पैदल यात्रियों और वाहनों को आवागमन में परेशानी हो रही थी।. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया।

क्या है पूरा मामला ? 
सुबह होते ही पुलिस और नगर पालिका की टीम राठ रोड पर पहुंची और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. कई स्थानों पर नगर पालिका की जमीन पर अस्थायी दुकानें, खोखे, काउंटर और बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए गए थे. टीम ने पहले दुकानदारों को हटने की चेतावनी दी, उसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न उत्पन्न हो.

नोटिस देकर दी गई सख्त चेतावनी
नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान सभी सम्बंधित दुकानदारों को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी. इसके बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ी अधिकारियों ने कहा कि आगे भी यदि दोबारा कब्जा किया गया, तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.  किसी को भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकानें या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की सराहना
राठ रोड पर अतिक्रमण हटने से सड़क चौड़ी हो गई है और यातायात सुचारू रूप से चलने लगा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि लंबे समय से सड़क संकरी होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती थी.  अब आने-जाने में काफी राहत मिलेगी.  

अभियान आगे भी जारी रहेगा
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह केवल एक शुरुआती चरण है और आगे भी शहर के अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.  नगर पालिका ने साफ किया है कि शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे. 

