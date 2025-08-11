झांसी की अनिंदिता जैन से दिल्ली भी 'गदगद', स्वतंत्रता दिवस समारोह में शरीक होने का मिला निमंत्रण, उपलब्धियों की है लंबी फेहरिस्त

Jhansi: झांसी की 16 वर्षीय छात्रा अनिंदिता जैन को स्वतंत्रता दिवस की परेड को अतिथि के तौर पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. रक्षा मंत्रालय ने निमंत्रण भेजकर अनिंदिता को 15 अगस्त की परेड देखने के लिए दिल्ली आंमत्रित किया है.

अनिंदिता को क्यों मिला ये निमंत्रण

भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक 'न्यू इंडिया- एम्पावर्ड इंडिया' विषय पर राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी. सभी उम्र और वर्गों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अपनी पेटिंग MYGov ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी थी. देशभर से इस प्रतियोगिता में 6 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इसमें चुनी गईं टॉप 200 पेटिंग्स में अनिंदिता की पेटिंग को देश भर में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है. इसी के उपहार स्वरूप अनिंदिता को इस साल के स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है.

9वीं कक्षा में ऐप भी बना चुकी हैं अनिंदिता

11वीं क्लास में पढ़ने वाली अनिंदिता भी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं. जब वो नवीं क्लास में थीं तो उन्होंने 'लक्ष्मी' ऐप का निर्माण किया था जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत मददगार है. इस ऐप के निर्माण के लिए अनिंदिता को देशभर के 5 हजार बच्चों में से यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया था.

अनिंदिता के माता-पिता डॉक्टर

एक के बाद एक अपनी प्रतिभा से अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन करने वाली अनिंदिता के माता- पिता झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं. बेटी को स्वतंत्रता दिवस परेड का निमंत्रण मिलने को लेकर मां रचना चौरसिया का कहना है कि यह उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है. उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है. इस निमंत्रण के लिए वो भारत सरकार को धन्यवाद देती हैं. सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: आजादी से 5 साल पहले ही ‘स्वतंत्र’ हो गया था बलिया, चित्तू पांडे बने थे पहले ‘स्वराज कलेक्टर’, पढ़ें रोचक कहानी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !