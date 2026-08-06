Add Zee Business As A Preferred Source
App

किस कार में सवार था अबान? कौन चला रहा था? कितने लोग थे गाड़ी में? हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब

Mafia Atiq Ahmed youngest son Aban dies: अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि वह दोस्तों के साथ जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था, तभी उसकी कार हादसे का शिकार हो गई. जानिए हादसे के वक्त अबान किस कार में सवार था और कौन कार ड्राइव कर रहा था?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 06, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:43 PM IST
किस कार में सवार था अबान? कौन चला रहा था? कितने लोग थे गाड़ी में? हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब
Image Credit: Mafia Atiq Ahmed son Aban dies

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान के तख्तापलट की किताब से लेकर राजनीतिक उपन्यास तक,अबान की कार से क्या-क्या मिला?
2
3
4
5