किस कार में सवार था अबान? कौन चला रहा था? कितने लोग थे गाड़ी में? हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब

कौन चला रहा था कार?

चश्मदीदों के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी. घायल मोहम्मद उमर ने पूछने पर बताया है कि यह हादसा डिवाइडर में टकराने से हुआ. उसका कहना है कि हम सभी झांसी में अली भाई से मिलने जा रहे थे. कार में अबान अहमद, फारुख, सोनू और जैद भाई थे. उमर का कहना है कि डिस्बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई. फिर सभी लोग घायल हो गए. उसके बाद क्या हुआ याद नहीं. जब आंख खुली तो देखा कि रोड पर पड़े हैं. मोहम्मद उमर ने यह भी बताया कि हादसे के वक्त कार को जैद चला रहा था. पिछली सीट पर तीन लोग सो रहे थे.