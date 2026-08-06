किस कार में सवार था अबान? कौन चला रहा था? कितने लोग थे गाड़ी में? हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब

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Mafia Atiq Ahmed youngest son Aban dies: माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है. झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब अबान जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर भिड़ गई. इसके बाद उसके परिवार और समर्थकों में हड़कंप मच गया है.
किस गाड़ी में बैठा था अबान?
यह हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ है. हादसा इतना भयंकर था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. जानकारी के अनुसार, अबान क्रेटा कार में सवार था. उसके साथ चार अन्य लोग भी सवार थे, जिनमें से अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई है. जबकि, गंभीर रूप से घायल उमर, जैद और फारूक का इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. हादसे के बाद अबान और उसके दोस्त सोनू के शव को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया. कार्रवाई करने के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
कौन चला रहा था कार?
चश्मदीदों के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी. घायल मोहम्मद उमर ने पूछने पर बताया है कि यह हादसा डिवाइडर में टकराने से हुआ. उसका कहना है कि हम सभी झांसी में अली भाई से मिलने जा रहे थे. कार में अबान अहमद, फारुख, सोनू और जैद भाई थे. उमर का कहना है कि डिस्बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई. फिर सभी लोग घायल हो गए. उसके बाद क्या हुआ याद नहीं. जब आंख खुली तो देखा कि रोड पर पड़े हैं. मोहम्मद उमर ने यह भी बताया कि हादसे के वक्त कार को जैद चला रहा था. पिछली सीट पर तीन लोग सो रहे थे.
हादसे पर क्या बोली पुलिस?
पुलिस का कहना है कि पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ. झांसी की ओर आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमे एक की पहचान माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान के रूप में हुई है. दूसरे मृतक की पहचान बाद में सोनू पुत्र रजा की के रूप में हुई. इस कार में कुल 5 लोग सवार थे.
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला गया. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
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