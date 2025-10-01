Jhansi News: झांसी के जिला कारागार में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से लाकर शिफ्ट किया गया. प्रयागराज पुलिस एक गाड़ी में एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा समेत कुल 10 लोग अली को लेकर झांसी जिला जेल पहुंचे. यहां कड़ी सुरक्षा के बीच में अली को पुलिस ने जेल के अंदर पहुंचाया. झांसी जेल प्रशासन ने अली अहमद की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. अली को जिस बैरक में रखा गया है, वहां सीसीटीवी कैमरों के अलावा वहां हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

प्रयागराज से झांसी जेल शिफ्ट किया गया

प्रयागराज से चलकर जिस पुलिस गाड़ी में अली को बैठाकर झांसी जेल लाया गया था, उसी गाड़ी में बैठे-बैठे अली अहमद ने कहा भाई जो कुछ होना था हो गया, अब फर्जी सताया जा रहा है. मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए जो कुछ हो गया सो हो गया. अन्यथा सताया जा रहा है उससे मुख्यमंत्री जी बचा लें. इसके अलावा अली ने कहा मैं दिल्ली में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा था. फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया है. जेल में रहते हुए मेरे ऊपर आठ मुकदमे लगाए गए हैं. यह तो अल्लाह जानता है कि यहां सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे.

प्रापर्टी डीलर से रंगदारी मांगने में आरोपी

बता दें कि प्रयागराज के चकिया निवासी एक प्रापर्टी डीलर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफ‍िया अतीक अहमद के बेटे अली पर मुकदम दर्ज किया गया था. इसके बाद ढाई साल पहले उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. जेल में रहते हुए अली पर प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्‍याकांड में भी आरोपी बनाया गया. अली अहमद को अभी तक नैनी सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद गया था. अब झांसी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है.

