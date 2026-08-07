अतीक के बेटों उमर और अली को हाईकोर्ट से मिली पैरोल, भाई अबान के जनाजे में होंगे शामिल

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High Court parole news: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद, हाईकोर्ट ने जेल में बंद उसके भाइयों उमर और अली की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है. लखनऊ जेल में बंद उमर और झांसी जेल में बंद अली अब पुलिस कस्टडी में अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे.
आबान अहमद की एक सड़क दुर्घटना में मौत
माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार को एक बार फिर गहरा सदमा लगा है. अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की कल एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. यह दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास हुआ.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आबान अहमद अपनी कार में सवार होकर कुछ साथियों के साथ झांसी आया था. वह झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. झांसी-कानपुर हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस भीषण हादसे में आबान अहमद और उनके एक अन्य साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
हाईकोर्ट ने उमर और अली की पैरोल मंजूर की
छोटे भाई अबान अहमद की अचानक हुई मौत की खबर जब जेल में बंद उसके भाइयों तक पहुंची, तो परिवार में कोहराम मच गया. अतीक अहमद के दो अन्य बेटे उमर अहमद और अली अहमद अलग-अलग जेलों में बंद हैं. उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली झांसी जेल में बंद है. अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार और मिट्टी में शामिल होने के लिए दोनों भाइयों की ओर से उनके वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तत्काल पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों की पैरोल अर्जी को मंजूर कर लिया है. अदालत के इस आदेश के बाद अब उमर और अली पुलिस कस्टडी में अपने भाई के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल हो सकेंगे.
परिवार के लिए एक और बड़ा झटका
अतीक अहमद और उसके परिवार का आपराधिक और कानूनी इतिहास पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहा है. अतीत में अतीक अहमद और उसके भाई अशक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुकी है. इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य या तो जेल में बंद हैं या कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे हैं. अब सबसे छोटे बेटे अबान की इस तरह अचानक सड़क हादसे में मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन इस पूरी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है, ताकि पैरोल के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. अबान का अंतिम संस्कार और उसमें शामिल होने वाले भाइयों की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपनी निगरानी में तैयारियां पूरी कर रहा है.