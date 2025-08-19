Lalitpur News: भाई मैं जान दे रही हूं.....घर वालों की डांट से आहत BA की छात्रा ने गोविंदसागर बांध में लगाई छलांग
Lalitpur News: भाई मैं जान दे रही हूं.....घर वालों की डांट से आहत BA की छात्रा ने गोविंदसागर बांध में लगाई छलांग

Lalitpur News: बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा को घर वालों ने किसी बात पर डांट लगा दी. गुस्‍साई छात्रा ने गोविंदसागर बांध पर जाकर छलांग लगा दी. आत्‍महत्‍सा से पहले छात्रा ने भाई को फोन कर सुसाइड की जानकारी दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 04:55 PM IST
Lalitpur News: यूपी के लल‍ितपुर में बीए की एक छात्रा ने बांध में कूदकर जान दे दी. बताया गया कि परिजनों की डांट से आहत होकर छात्रा ने आत्‍महत्‍या कर ली. छात्रा ने सुसाइड करने से पहले भाई को फोन भी किया था. छात्रा की बांध में कूदने की जानकारी मिलने के बाद सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. गोताखोरों ने छात्रा का शव बरामद कर लिया है. 

बीए की छात्रा ने किया सुसाइड 
जानकारी के मुताबिक, सदर कोतवाली क्षेत्र चौकाबाग निवासी 22 वर्षीय चाहत बीए की छात्रा थी. मंगलवार को चाहत घर से कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकली थी. लेकिन चाहत कोचिंग न जाकर गोविंदसागर बांध पहुंच गई. वहां से भाई को फोन कर बांध में कूदकर जाने देने की बात कही. इसके बाद चाहत का कुछ पता नहीं है. वहीं, सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से छात्रा का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

