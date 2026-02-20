Advertisement
इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी की सजा, पोक्सो कोर्ट ने पेश की नजीर, बच्चों के साथ सेक्स-कुकर्म के वीडियो बनाकर बेचने का मामला

Banda News: छोटे बच्चों के साथ सेक्स और कुकर्म के वीडियो बनाकर विदेशी साइट्स को बेचने के सनसनीखेज मामले में बांदा की विशेष पोक्सो एक्ट अदालत ने अपने फैसले नजीर पेश की  है. अदालत ने इस मामले में सरकारी इंजीनियर और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. 

Feb 20, 2026
Atul Mishra/Banda : छोटे बच्चों के पोर्न वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेब पर विदेशी साइट को बेचने के सनसनीखेज मामले में बांदा की स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाकर अपने फैसले से एक ऐसी नजीर पेश की है, जो सुर्खियां बन गई है. पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने आरोपी सरकारी इंजीनियर और उसकी पत्नी को मरते दम तक फांसी पर लटकाए रखने का फैसला सुनाया है. 

बांदा चित्रकूट का रहने वाला सिंचाई विभाग का जेई रामभुवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को छोटे बच्चों के साथ सेक्स और कुकर्म के वीडियो बनाकर उन्हें विदेश साइट्स को बेचने का दोषी पाया गया है.इस पूरे मामले को सीबीआई द्वारा जांच की गई थी. बताया जा रहा है कि इंटरपोल द्वारा सीबीआई को जानकारी मिली थी कि छोटे-छोटे बच्चों की पॉर्न वीडियो बनाकर के सोशल साइटों में डाला जा रहा है. इस प्रकरण में कुल 47 देश में यह वीडियो पाए गए थे. 

आरोपी पति रामभवन सिंचाई विभाग का जेई था, जबकि पत्नी दुर्गावती हाउस वाइफ थी, दोनों को कोर्ट ने 18 फरवरी को ही दोषी ठहरा दिया था. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई ने रामभुवन को 18 नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. वहीं उसकी पत्नी दुर्गावती को गवाहों पर समझौते के लिए दबाव डालने का दोषी पाया गया था. 

कैसे बनाते थे बच्चों का शिकार
चित्रकूट में पोस्टिंग के दौरान रामभवन अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ मिलकर छोटे बच्चों बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते थे. और उनके साथ सेक्स के वीडियो बनाते थे. उनके शिकार होने वाले बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के बीच के होते थे. जानकारी के मुताबिक  रामभुवन की पत्नी बच्चों के साथ संबंध बनाती थी, जबकि रामभुवन बच्चों के साथ कुकुर्क करता था. दोनों के लैपटॉप से बच्चों के सेक्स वीडियो मिले हैं. 

शिकायत मिलने पर दोनों के खिलाफ सीबीआई ने 31 अक्तूबर 2020 को केस दर्ज किया था. आरोप था कि दोनों पति-पत्नी बच्चों के अश्लील वीडियो/फोटो बनाकर डार्क वेब के जरिये विदेश पॉर्नोग्राफी साइट से संपर्क कर उन्हें बेचते थे. जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर सीबीआई ने दोनों को 17 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था.

