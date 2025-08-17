Jhansi News: झांसी सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां ब्यूटीशियन मीनू का शव उसके कमरे में फंदे पर लटका म‍िला है. बताया जा रहा है कि मृतका पति से तलाक लेकर अपने बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव-इन में रह रही थी. इरफान पहले से ही दो शादी कर चुका है. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर दिया है.

शादी के 6 महीने बाद ही पति से तलाक

मृतका के जीजा श्रीराम प्रजापति ने बताया कि मेरी पत्‍नी की बहन मीनू प्रजापति नंदनपुरा में एक ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी. वह अपनी सहेली के साथ पार्लर आती जाती थी. इस दौरान सहेली का भाई इरफान भी पार्लर आता जाता था. मीनू की दोस्ती इरफान से हो गई. इस दौरान मीनू की शादी मुरैना में कर दी गई, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मीनू का अपने पति से विवाद हो गया. इसके चलते मीनू का पति का तलाक हो गया. इसके बाद मीनू मायके आ गई और भगवंतपुरा में घर बनवा रहने लगी.

बिना बताए इरफान ने कर ली दूसरी शादी

यहां इरफान का मीनू के घर पर आना जाना था. दोनों साथ भी रहते थे. इरफान पहले से शादीशुदा था. कुछ समय पहले ही उसने दूसरी शादी कर ली थी. उसने मीनू को धोखे में रखा कि उससे शादी करेगा, लेकिन मीनू की जगह दूसरी लड़की से शादी कर ली. इसको लेकर मीनू परेशान रहती थी. परिजनों के मुताबिक, मीनू फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी लेकिन उसके पैर जमीन में टच हो रहे थे. दरवाजा अंदर से बंद था, उसे खिड़की से हाथ डालकर खोला जा सकता है.

इरफान पर हत्‍या का आरोप

इसके बाद इरफान और मोहल्ले वाले आ गए और वे लोग पुलिस से शिकायत करने से मना करने लगे. बिना पुलिस के बताए शव का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगे. इसलिए आशंका है कि उसकी हत्या की गई है. आरोप है कि इरफान ने ही हत्‍या कर शव को फंदे से लटका दिया. फ‍िलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ें : Jhansi News: बाइक सवार बदमाशों को मां-बेटी ने सिखाया सबक, दौड़ा कर पकड़ा, तमंचा छीन जड़ दिये तमाचे

यह भी पढ़ें : बुंदेलखंड में कहीं धूप, कहीं बारिश का प्रकोप, जानें झांसी से लेकर चित्रकूट तक कैसा रहेगा मौसम