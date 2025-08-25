झांसी में बने ट्रांसफॉर्मर से रोशन होंगे यूरोप और अफ्रीका के शहर! भेल यूनिट को मिला 6900 करोड़ का मेगा ऑर्डर

Jhansi: झांसी की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) इकाई ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यहां निर्मित ट्रांसफॉर्मर अब यूरोप और अफ्रीकी देशों की बिजली व्यवस्था को मजबूती देंगे/ चालू वित्तीय वर्ष में झांसी भेल को 6900 करोड़ रुपए का विशाल वर्क ऑर्डर मिला है, जिसमें से करीब 30 फीसदी आपूर्ति विदेशों के लिए होगी।

झांसी इकाई पावर ट्रांसफॉर्मर निर्माण का बड़ा केंद्र है. यहां पावर ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर, ईएसपी और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाए जाते हैं. इनकी मांग केवल भारत ही नहीं बल्कि जर्मनी, हालैंड, पोलैंड, फिनलैंड, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों से भी लगातार मिल रही है. जनसंपर्क अधिकारी बहादुर सिंह के मुताबिक, इस साल कई देशों ने बड़े ऑर्डर भेजे हैं, जिनकी आपूर्ति जल्द शुरू होगी.

6900 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर का ऑर्डर

भेल के अधिकारी बताते हैं कि कंपनी का ऑर्डर बुक फिलहाल बेहद मजबूत स्थिति में है. 6900 करोड़ रुपए के ऑर्डर में अधिकांश हिस्सा ट्रांसफॉर्मर निर्माण से जुड़ा हुआ है. अभी तक दुनिया भर में भेजे गए बिजली उत्पादन उपकरणों की स्थापित क्षमता 197 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है। देश के भीतर भी ट्रांसफॉर्मरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है.

ट्रांसफॉर्मर निर्माण के साथ ही झांसी भेल लोकोमोटिव निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. कंपनी ने झांसी इकाई के लिए इस साल 1400 करोड़ रुपए का टर्नओवर लक्ष्य तय किया है. पिछले पांच सालों में यहां के कारोबार में 47 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है.

इसी बीच झांसी भेल को वंदे भारत एक्सप्रेस के नए कोच निर्माण का करार भी मिला है. समझौते के तहत इन कोचों का एक हिस्सा टीटागढ़ में और शेष भाग झांसी इकाई में तैयार किया जाएगा. इससे भेल झांसी की औद्योगिक क्षमता और अधिक विस्तार लेगी और शहर को नई पहचान मिलेगी.

झांसी भेल की यह उपलब्धि न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के औद्योगिक गौरव को नई उड़ान दे रही है.

ये भी पढ़ें: उफनती नदी के बीच 48 घंटे मौत से जंग, टापू पर फंसे चरवाहे की मुश्किल से बची जान, रोंगटे खड़ी कर देगी ये दास्तान

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !