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Jhansi Solar Park: झांसी में 213MW सोलर पार्क को मंजूरी, 2028 तक होगा तैयार; 601 एकड़ भूमि लीज पर

झांसी के गरौठा तहसील में 213 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है. शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST
Jhansi Solar Park: झांसी में 213MW सोलर पार्क को मंजूरी, 2028 तक होगा तैयार; 601 एकड़ भूमि लीज पर
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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