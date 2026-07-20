Jhansi Solar Park: झांसी में 213MW सोलर पार्क को मंजूरी, 2028 तक होगा तैयार; 601 एकड़ भूमि लीज पर

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Jhansi News: बुंदेलखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. झांसी की गरौठा तहसील में 213 मेगावाट क्षमता का अत्याधुनिक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा. यह परियोजना वर्ष 2028 तक पूरी होने का लक्ष्य है. इसके लिए छह गांवों की 601.06 एकड़ सरकारी भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी. शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. पारीछा तापीय विद्युत परियोजना की ओर से लीज रेंट भी जमा करा दिया गया है.
बुंदेलखंड में सालभर पर्याप्त धूप रहने के कारण यह क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है. गरौठा तहसील के झिझिरिया, मलेहटा, अहरौरा, कुरैठा, बरमाईन और खरवाच गांवों में यह परियोजना विकसित की जाएगी. इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सरकारी और निजी भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है.
बीडा और डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगी ऊर्जा
झांसी में विकसित हो रहे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) और एरच स्थित डिफेंस कॉरिडोर की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में यह सोलर पार्क अहम भूमिका निभाएगा. बीडा के लिए 33 गांवों में 62,599 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास की योजना चल रही है, जबकि डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.
क्षेत्र को होंगे कई बड़े लाभ
प्रदेश के बिजली ग्रिड को 213 मेगावाट अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी.
निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
संचालन और रखरखाव में तकनीकी व गैर-तकनीकी नौकरियां सृजित होंगी.
क्षेत्र में ऊर्जा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
क्या बोले अधिकारी?
पारीछा तापीय विद्युत परियोजना के अधीक्षण अभियंता वैभव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 213 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गरौठा तहसील के छह गांवों की 601.06 एकड़ सरकारी भूमि का लीज रेंट यूपीनेडा के खाते में जमा कर दिया गया है. लीज डीड पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होते ही सोलर पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.