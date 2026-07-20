Jhansi Solar Park: झांसी में 213MW सोलर पार्क को मंजूरी, 2028 तक होगा तैयार; 601 एकड़ भूमि लीज पर

Jhansi News: बुंदेलखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. झांसी की गरौठा तहसील में 213 मेगावाट क्षमता का अत्याधुनिक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा. यह परियोजना वर्ष 2028 तक पूरी होने का लक्ष्य है. इसके लिए छह गांवों की 601.06 एकड़ सरकारी भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी. शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. पारीछा तापीय विद्युत परियोजना की ओर से लीज रेंट भी जमा करा दिया गया है.