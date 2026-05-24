नोएडा की तरह चमकेगा बुंदेलखंड! 57 हजार एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, तरक्की का द्वार बनेगा 'नया शहर'

Industrial Hub in Jhansi: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को झांसी दौरे पर पहुंचे. उन्होंने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा कार्यालय के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बीडा को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि बीडा वो जगह है जहां पिछली सरकारों ने कंकरीला, पथरीला और कांटों से भरा समझकर छोड़ दिया था.

57 हजार एकड़ में इं​डस्ट्रियल हब

नोएडा की तर्ज पर 57 हजार एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब झांसी में तैयार किया जा रहा है. यहीं पर डिफेंस कॉरिडोर निश्चित रूप से झांसी और बुंदेलखंड को एक तरक्की के द्वार के रूप में स्थापित होने जा रहा है. आज उसकी समीक्षा बैठक थी, जिसमें बड़ी संख्या में जमीन खरीदी गई है. उसमें और तेजी लाई जाए इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

जनप्रतिनिधियों ने भी दिए सुझाव

बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से सुझाव दिए हैं, जो तत्काल इंप्लीमेंट करने लायक है उस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और जल्दी इसका शिलान्यास करने की तैयारी करने को कहा है.

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ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी

इंडस्ट्रियल हब में सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी. जगह—जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा फायर स्टेशन और मेडिकल की भी सुविधा होगी. स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी. यहां परिवार के साथ रहने में आसानी होगी. ये नया औद्योगिक शहर बुंदेलखंड के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

रोजगार के अवसर मिलेंगे

इस योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे. साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा. बताया गया कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां अपना प्लांट भी लगाएंगी. पहले चरण में करीब 50 से ज्यादा उद्योग लगाए जाने की संभावना है. स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें काम के लिए तैयार किया जाएगा.

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