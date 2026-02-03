Advertisement
किसी को बंधक बनाना मेरे लिए मामूली बात- मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का रास्ता रोकने वाले MLA बृजभूषण राजपूत का दबंगई भरा बयान

BJP MLA Brijbhushan Rajput News: हाल ही में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले महोबा के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत का एक और विवादित बयान सामने आया है. वे कह रहे हैं कि उनके लिए किसी को बंधक बनाना कोई बड़ा काम नहीं है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 03, 2026, 08:46 PM IST
राजेंद्र तिवारी/महोबा : महोबा के चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत सिंह के बगावती तेवर जारी है. अपनी ही सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोकने वाले विधायक ब्रजभूषण के बयान का विवादित वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक बार फिर वो कड़े तेवर दिखा रहे हैं.  

वीडिया में क्या है विवादित बयान 
कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीच सड़क रास्ता रोकने के मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उन्हें अकेले बात ही क्यूं करनी है, जनता की बात है विकास की बात है मैं कमरे में क्यू करूं, मैं सड़क पर क्यूं नहीं कर सकता. वो कहते हैं बंधक बनाया. तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा विधायक वाला रूप देखा है.बीजेपी विधायक बनने से पहले में बुंदेलखंड विकास सेना चलाता था. जब से भाजपा का सदस्य बना हूं तब से काफी अनुशासन में रहता हूं. वैसे बंधक बनाना  मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस सरकार में हमने केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को बंधक बनाया था. वे काम न करने वाले अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट तक पहना चुके हैं. 

बृजभूषण ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है. पार्टी में सबकों अपनी बात रखने की आजादी है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर 20 दिनों में रुके पड़े काम पूरे नहीं हुए तो आगे की रणनीति जनता खुद तय करेगी. 

क्या है रास्ता रोकने का मामला
बता दें कि हाल ही में बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में पेयजल की समस्या और सड़क जैसे विकास कार्यों को लेकर  कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया. उनका कहना था कि सरकार की हर घर नल योजना में उनके क्षेत्र में बहुत अनियमताएं और लापरवाही देखने को मिल रही हैं. पाइप लाइन के सड़क तोड़ दी गई जो लंबे समय से ऐसे ही क्षतिग्रस्त पड़ी है. अधिकारी जनता की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं. 

इस पूरे वाकये के दौरान विधायक बृजभूषण राजपूत की मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से तीखी नोकझोंक भी हो गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था. तब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्षेत्र में रुके हुए काम 20 दिन में पूरे कराने का आश्वासन दिया था. 

Watch Video: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक में हुई गरमा-गर्मी, देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

 

