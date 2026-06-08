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झांसी दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, चुनावी रणनीति पर मंथन और विपक्ष पर तीखा हमला

Jhansi News: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज झांसी के दौरे पर पहुंचे. उनके आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 08, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:47 PM IST
झांसी दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, चुनावी रणनीति पर मंथन और विपक्ष पर तीखा हमला

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