विपक्ष पर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन पर जमकर हमला बोला. सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार का विषय नहीं, बल्कि मंदिर ट्रस्ट का मामला है. मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा. उन्होंने कहा, "तथ्यों के बिना टिप्पणी करना अनुचित है. कुछ लोग गलत नैरेटिव फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.