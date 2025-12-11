Jhansi News: काम का प्रेशर बना जानलेवा ! बीएलओ ने कीटनाशक खाया, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल !

Jhansi News: झांसी में बीएलओ कार्य के दबाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया.हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.बीएलओ का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.
झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार : यूपी के झांसी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीएलओ कार्य के दबाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. वह भानपुरा में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत में सुधार न होने पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में हुआ है. बीएलओ का कहना है कि एसआईआर व विभागीय कार्य के दबाव के चलते जहर खा लिया. केवाईसी करने के लिए चेहरे की फोटो लग रही है, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं आने से वह परेशान है. लगातार अधिकारियों द्वारा एसआईआर व केवाईसी फीडिंग के लिए दबाव बनाया जा रहा था. जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है.
इस मामलें में अधिकारियों के ब्यान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि मऊरानीपुर विकास खंड के रोजगार सेवक नाथूराम ने एक सप्ताह पहले ही एसआईआर कार्य पूरा कर लिया था. आज किस कारण बस उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है इसके संबंध में जांच की जा रही है जांच उपरांत आगे की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी, बीएलओ नाथूराम का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.
पहले भी काम दबाव रहा है
इससे पहले यूपी में SIR को लेकर काम का दबाव बहुत बनाया गया. जिसके वजह से कई बीएलओ की जान चली गई
SIR और BLO पर सुप्रीम कोर्ट का ब्यान
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे SIR 2.0 में लगे BLOs और दूसरे अधिकारियों को 'धमकाए जाने' को गंभीरता से लिया. कोर्ट चुनाव आयोग से कहां कि,वह ऐसे मामलों को उसके ध्यान में लाये वरना इससे अराजकता फैलेगी
