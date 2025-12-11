Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3036855
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jhansi News: काम का प्रेशर बना जानलेवा ! बीएलओ ने कीटनाशक खाया, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल !

Jhansi News: झांसी में बीएलओ कार्य के दबाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया.हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.बीएलओ का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhansi News: काम का प्रेशर बना जानलेवा ! बीएलओ ने कीटनाशक खाया, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल !

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार : यूपी के झांसी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीएलओ कार्य के दबाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. वह भानपुरा में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत में सुधार न होने पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में हुआ है. बीएलओ का कहना है कि एसआईआर व विभागीय कार्य के दबाव के चलते जहर खा लिया.  केवाईसी करने के लिए चेहरे की फोटो लग रही है, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं आने से वह परेशान है. लगातार अधिकारियों द्वारा एसआईआर व केवाईसी फीडिंग के लिए दबाव बनाया जा रहा था.  जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है.

इस मामलें में अधिकारियों के ब्यान 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि मऊरानीपुर विकास खंड के रोजगार सेवक नाथूराम ने एक सप्ताह पहले ही एसआईआर कार्य पूरा कर लिया था. आज किस कारण बस उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है इसके संबंध में जांच की जा रही है जांच उपरांत आगे की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी, बीएलओ नाथूराम का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी काम दबाव रहा है 
इससे पहले यूपी में SIR को लेकर काम का दबाव बहुत बनाया गया. जिसके वजह से कई बीएलओ की जान चली गई 

SIR और BLO पर सुप्रीम कोर्ट का ब्यान 
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे SIR 2.0 में लगे BLOs और दूसरे अधिकारियों को 'धमकाए जाने' को गंभीरता से लिया. कोर्ट चुनाव आयोग से कहां कि,वह ऐसे मामलों को उसके ध्यान में लाये वरना इससे अराजकता फैलेगी

यह भी पढ़ें : वेटर बना 'पुलिस कमिश्नर', युवक को डराकर की लाखों की ठगी, चौंकाने वाला खुलासा
 

TAGS

Jhansi News

Trending news

Hardoi News
डीजे बंद कराने पर बुजुर्ग को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार
Ramgopal Mishra murder case
दोषियों को फांसी? बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल हत्याकांड में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
Vikasnagar news
अवैध प्लॉटिंग पर फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', 65 बीघा जमीन कब्जा मुक्त; मचा हड़ंकप
premananda ji maharaj
'हे नाथ नारायण वासुदेवा...', सिंगर जुबिन से भजन सुनकर मुग्ध हुए प्रेमानंद महाराज
Ayodhya
सड़क हादसे में 3 की मौत, अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई
Muzaffarnagar
वेटर बना 'पुलिस कमिश्नर', युवक को डराकर की लाखों की ठगी, चौंकाने वाला खुलासा
sultanpur news
लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर बड़ा हादसा, एक टैंकर ने करीब आधा दर्जन वाहनों को रौंद डाला
Varanasi News
यूपी के इस जिले में घुसपैठियों पर एक्शन, राज्यमंत्री के पिता को CM देंगे श्रद्धांजलि
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में शीतलहर की दमदार एंट्री! चमोली से उत्तरकाशी तक बर्फबारी की चेतावनी
Greater Noida news
दनकौर में गरजा बाबा का बुलडोजर, 500 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा