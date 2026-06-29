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SDM रिंकू सिंह राही फिर विवादों में घिरे, ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट का CCTV सामने आया, DM ने बैठाई जांच

Jalaun News: कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. अब ब्लॉक प्रमुख के साथ नोकझोंक का वीडियो सामने आया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jun 29, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:08 PM IST
SDM रिंकू सिंह राही फिर विवादों में घिरे, ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट का CCTV सामने आया, DM ने बैठाई जांच
Image Credit: Rinku Singh Rahi Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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