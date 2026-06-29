/SDM रिंकू सिंह राही फिर विवादों में घिरे, ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट का CCTV सामने आया, DM ने बैठाई जांच

मारपीट का वीडियो सामने आया

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है. हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और उसमें दिख रहे घटनाक्रम की जांच अभी प्रशासनिक स्तर पर की जानी बाकी है. घटना के बाद ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय से लिखित शिकायत की है. शिकायत के साथ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.