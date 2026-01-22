Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082881
Zee UP-Uttarakhandझांसी

ललितपुर में प्रेमी युगल का फांसी के फंदे से लटकते हुये मिले शव, आत्महत्या की आशंका

Lalitpur News: ललितपुर जिले में तीन दिनों से घर से लापता एक प्रेमी जोड़े का गांव के ही पास एक पेड़ से फांसी के फंदे से लटकते हुये शव मिलने से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया. आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

lalitpur news
lalitpur news

ललितपुर/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तीन दिनों से घर से लापता एक प्रेमी जोड़े का गांव के ही पास एक पेड़ से फांसी के फंदे से लटकते हुये शव मिलने से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया. आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली , घटना बार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरान ग्राम की है .

परिजन शादी के लिए नहीं थे तैयार
बताया जा रहा है कि बार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरान ग्राम निवासी 21 वर्षीय जयपाल सिंह और 17 वर्षीय उमा एक दूसरे से प्रेम किया करते थे लेकिन आपस मे चचेरे भाई बहन होने की वजह से दोनों के परिजनों को उनका यह रिश्ता कबूल नहीं था . जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे का होने का प्रयास किया था . लेकिन पुलिस ने दोनों को बरामद कर उनके परिजनों को सौप दिया था , इस बार तीन दिन पहले दोनों अपने अपने घरों से भाग गये थे.

पेड़ से लटकता मिला शव
तीन दिन तक लापता रहने के बाद आज दोनों का शव गांव के ही पास एक पेड़ पर एक ही रस्सी से लटकते हुये मिले हैं . आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने रिश्ते की बंधन के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया , फिलहाल मामले की सूचना पाकर दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया , मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
ललितपुर में प्रेमी युगल का फांसी के फंदे से लटकते हुये मिले शव, आत्महत्या की आशंका
jalaun news
जालौन: दहेज की बलि चढ़ी महिला, जहर देकर मर्डर, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्र कैद की सजा
Hapur News
शक बना मौत की वजह! हापुड़ में पडोसियों ने महिला को पीट-पीटकर मार डाला
UP News
निर्यात में यूपी की उड़ान, देश में चौथे नंबर पर पहुंचा सीएम योगी का प्रदेश
Ramnagar news
रामनगर में बसंत महोत्सव का भव्य आगाज, झांकियों और लोकनृत्यों से सजी सड़के
Barabanki News
बाराबंकी में मासूम ज्योति पर कुत्तों का 'कातिलाना' हमला, शरीर पर दांत के 110 घाव
Chamoli news
बद्रीनाथ यात्रा 2026 की परंपराएं शुरू, बसंत पंचमी पर निकलेगा कपाट खुलने का मुहूर्त
Noida Software Engineer Case
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में 2 और बिल्डर गिरफ्तार, NGT ने माना अथॉरिटी की लापरवाही
aligarh news
जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट से छूटे नाम, मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तेज
Uttarakhand Assembly Election 2027
2027 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस का ग्रामीण वोटरों को साधने का प्लान, BJP ने कसा तंज