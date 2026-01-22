ललितपुर में प्रेमी युगल का फांसी के फंदे से लटकते हुये मिले शव, आत्महत्या की आशंका

ललितपुर/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तीन दिनों से घर से लापता एक प्रेमी जोड़े का गांव के ही पास एक पेड़ से फांसी के फंदे से लटकते हुये शव मिलने से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया. आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली , घटना बार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरान ग्राम की है .

परिजन शादी के लिए नहीं थे तैयार

बताया जा रहा है कि बार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरान ग्राम निवासी 21 वर्षीय जयपाल सिंह और 17 वर्षीय उमा एक दूसरे से प्रेम किया करते थे लेकिन आपस मे चचेरे भाई बहन होने की वजह से दोनों के परिजनों को उनका यह रिश्ता कबूल नहीं था . जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे का होने का प्रयास किया था . लेकिन पुलिस ने दोनों को बरामद कर उनके परिजनों को सौप दिया था , इस बार तीन दिन पहले दोनों अपने अपने घरों से भाग गये थे.

पेड़ से लटकता मिला शव

तीन दिन तक लापता रहने के बाद आज दोनों का शव गांव के ही पास एक पेड़ पर एक ही रस्सी से लटकते हुये मिले हैं . आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने रिश्ते की बंधन के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया , फिलहाल मामले की सूचना पाकर दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया , मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

